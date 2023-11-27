Машиностроительные предприятия помогут АлтГТУ в подготовке специалистов-литейщиков

Вуз – единственный в Сибири, где готовят кадры по этому направлению

27 ноября 2023, 11:45, ИА Амител

Совещание промышленников в АлтГТУ / Фото: пресс-служба вуза

Промышленные предприятия окажут поддержку АлтГТУ им. И.И. Ползунова в подготовке будущих специалистов для литейного производства. Этот вопрос обсудили на совещании промышленников Алтайского края, которое прошло на базе вуза. Участие в нем приняли руководители 19 предприятий Алтайского края и Новосибирской области.

Алтайский государственный технический университет является единственным вузом в Сибири, который на базе кафедры "Машиностроительные технологии и оборудование" ведет подготовку кадров для литейного производства. Однако кафедре нужно обновление.

"Наша лабораторная база не в полной мере соответствует современным требованиям. Университету необходимы новые плавильные печи, формовочное оборудование, стенды для механических испытаний. Некоторое современное оборудование удалось приобрести в рамках реализации национального проекта "Наука и университеты". Большую поддержку нам оказывают региональные промышленные предприятия, наш попечительский совет. Вот недавно одну из лабораторий кафедры малого бизнеса в сварочном производстве помогла оснастить компания "Тонар", – отметил ректор АлтГТУ Андрей Марков.

Руководители присутствующих предприятий очень заинтересованы в сохранении и развитии кафедры, обновлении ее лабораторий. Директор ООО "Моквин" Андрей Иваншин предложил коллегам помочь техническому университету приобрести требующееся оборудование для подготовки специалистов-литейщиков.

Руководитель предприятия "Сиблитмаш" (Новосибирск) Андрей Щенников направит специалистов для диагностики действующего оборудования, проведения обслуживания и запуска новых индукционных печей, а также в самое ближайшее время предоставит современные формовочные машины.

Совещание промышленников в АлтГТУ / Фото: пресс-служба вуза

"Сиблитмашу" катастрофически не хватает специалистов, тех, кто будет способен проектировать это оборудование, писать технологии. У нас когда-то действовало собственное конструкторское бюро, в котором трудилось 400 человек, сейчас всего два. Вузы, которые готовят специалистов для литейного производства – они единичны. Начальник литейного цеха – выпускник АлтГТУ. Мы на него в прямом смысле молимся. Мы готовы взять сегодня 5-10 человек даже первокурсников, и дать им наставников с производства. Мы должны все сделать, чтобы сохранить эту специальность в университете и поддержать университет в оснащении лабораторий", – сказал Щенников.