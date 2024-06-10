37% опрошенных причисляют себя к нему

10 июня 2024, 08:14, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/498310

К среднему классу в России отнесли людей с зарплатой от 150 тысяч рублей в месяц. Об этом стало известно благодаря исследованию портала SuperJob для издания "Коммерсант. Деньги".

Шестеро из десяти опрошенных уверены, что средний класс в России есть, а 37% отнесли к нему себя.

Женщины чаще верят в существование среднего класса в России и чаще себя к нему причисляют. По их мнению, к среднему классу относятся те, чей уровень дохода на одного человека составляет в среднем 130 тысяч рублей в месяц, запросы мужчин – 170 тысяч рублей.

Россияне 35-44 лет говорят о существовании среднего класса и причисляют себя к нему чаще тех, кто моложе, и тех, кто старше.

Средний класс они чаще ассоциируют с особым мировоззрением и возможностью путешествовать за границу.



Каждый второй россиянин с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц считает, что в России есть средний класс. К его атрибутам они относят особое мировоззрение, высшее образование, наличие дома в собственности. Средний размер дохода, приходящегося на каждого члена семьи, по их мнению, должен составлять 180 тысяч рублей в месяц.