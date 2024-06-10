К среднему классу в России отнесли людей с зарплатой от 150 тысяч
37% опрошенных причисляют себя к нему
10 июня 2024, 08:14, ИА Амител
К среднему классу в России отнесли людей с зарплатой от 150 тысяч рублей в месяц. Об этом стало известно благодаря исследованию портала SuperJob для издания "Коммерсант. Деньги".
Шестеро из десяти опрошенных уверены, что средний класс в России есть, а 37% отнесли к нему себя.
Женщины чаще верят в существование среднего класса в России и чаще себя к нему причисляют. По их мнению, к среднему классу относятся те, чей уровень дохода на одного человека составляет в среднем 130 тысяч рублей в месяц, запросы мужчин – 170 тысяч рублей.
Россияне 35-44 лет говорят о существовании среднего класса и причисляют себя к нему чаще тех, кто моложе, и тех, кто старше.
Средний класс они чаще ассоциируют с особым мировоззрением и возможностью путешествовать за границу.
Каждый второй россиянин с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц считает, что в России есть средний класс. К его атрибутам они относят особое мировоззрение, высшее образование, наличие дома в собственности. Средний размер дохода, приходящегося на каждого члена семьи, по их мнению, должен составлять 180 тысяч рублей в месяц.
08:17:54 10-06-2024
Тех кто зарабатывает на самую минималку.
08:29:58 10-06-2024
До 2014 года со 100% уверенностью относил себя к среднему классу. Теперь со 100% уверенностью меня отнесли к нищебродам. Спасибо партии родной, правительству, ну ему конечно, за стабильность и вставание с колен.
08:48:13 10-06-2024
Гость (08:29:58 10-06-2024) До 2014 года со 100% уверенностью относил себя к среднему кл... 2014 и 1914 знаменательные даты....
08:30:46 10-06-2024
130-170 тысяч в наше время это уже мало, и средним классом эти люди быть не могут, ибо средний класс не должен ждать и считать дни до зарплаты....А те, у кого доход ниже, даже не представляю как они живут....выживают.
08:44:24 10-06-2024
- "Каждый второй россиянин с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц считает, что в России есть средний класс." ----100 тысяч рублей, это одна тысяча долларов - пособие для нищих в Европе. Путешествуйте по миру если получится.
09:02:22 10-06-2024
Гость (08:44:24 10-06-2024) - "Каждый второй россиянин с зарплатой от 100 тысяч рублей в... А помните как Силанов повышая пенсии на 1000 рублей распинался перед телекамерой что пенсионеры теперь заживут?
15:15:01 10-06-2024
Гость (09:02:22 10-06-2024) А помните как Силанов повышая пенсии на 1000 рублей распинал... ага, типа в 2030 году пенсия будет аж 26 тысяч рублей)))) в моменте посчитали, но и сейчас мало кто такую пенсию видит, и сейчас она уже ни о чем. ОДнушку в центре сдать можно дороже)))
09:08:55 10-06-2024
Гость (08:44:24 10-06-2024) - "Каждый второй россиянин с зарплатой от 100 тысяч рублей в... Зато у них газ дорогой и геи с трансгендерами
09:20:42 10-06-2024
Гость (09:08:55 10-06-2024) Зато у них газ дорогой и геи с трансгендерами... Гость, ты поедешь на свои 100 тысяч в Европейское турне, где сразу прогоришь на газе? Если проверить российских геев и ... то будет один к одному. Может и ты один из этих?
00:05:35 11-06-2024
Гость (08:44:24 10-06-2024) - "Каждый второй россиянин с зарплатой от 100 тысяч рублей в... Ну так цель, наверно, такая - по миру пустить.
09:06:07 10-06-2024
Нет никакого среднего класса. Есть класс пролетариата и есть класс буржуазии, с их строгим определением.
А "средний класс" - это эфемерненькая фикция, призванная запудрить гражданам мозги.
09:46:29 10-06-2024
Гость (09:06:07 10-06-2024) Нет никакого среднего класса. Есть класс пролетариата и есть... У нас в массах принято в политику не лезть, а питаться тем, что дает телевизор.
09:44:44 10-06-2024
150 на каждого члена семьи или 450 - на семью троих или 600 - на четверых. Иными словами, на двух работающих зп должна быть по 225 или по 300 тыс. соответственно. Для Барнаула это цифры прям скажем весьма впечатляющие. Думаю, таких людей в Барнауле не более 7-8%
14:13:43 10-06-2024
Гость (09:44:44 10-06-2024) 150 на каждого члена семьи или 450 - на семью троих или 600 ... 1-2%
18:07:47 13-06-2024
Гость (09:44:44 10-06-2024) 150 на каждого члена семьи или 450 - на семью троих или 600 ... 0,5%
09:54:19 10-06-2024
Согласен с предыдущим высказыванием, в статье все смешали в кучу, и 100 000ую зп россиянина, и среднедушевой доход семьи. И не поймешь, вроде бы я, получая 110 000 р с мес., становлюсь средним классом (и как-то даже скрепно на душе), только это все на 4 членов семьи, тогда уже получается по 27,5 р на каждого и вот я уже нищий...
10:40:59 10-06-2024
Я рыдаю и комплексную.
10:55:29 10-06-2024
Интересно, к какому классу относятся барнаульцы со средней среднестатистической з/п 47 т.р.? (не говоря о том, что по факту некоторые получают 20-30 тыщ)
11:37:30 10-06-2024
хм (10:55:29 10-06-2024) Интересно, к какому классу относятся барнаульцы со средней с... ни к какому классу. Для этой категории не найдется слова-определения)) Это даже не нищие
15:09:16 10-06-2024
Гость (11:37:30 10-06-2024) ни к какому классу. Для этой категории не найдется слова-определения как это не найдется? избиратели!
11:43:03 10-06-2024
Кто не дает з зарабатывать сварщики токари операторы чпу получают за сто на вахтах получают за двести. Не на до было ломится в институты учится на философоф и историков. Отучились бы в пту или лицеях на рабочию профессию и зарабатывали. А так только ныть и качать права умеют.
11:48:13 10-06-2024
Витино царство. (11:43:03 10-06-2024) Кто не дает з зарабатывать сварщики токари операторы чпу пол... Виктор Петрович?
00:08:33 11-06-2024
Витино царство. (11:43:03 10-06-2024) Кто не дает з зарабатывать сварщики токари операторы чпу пол... А у вас, судя по тексту, с учебой не получилось.
11:57:37 10-06-2024
Мне вот интересно, любй сварщиком может работать (прощай глаза)? Любой труд должен быть оплачиваться так, чтобы хватало и на жизнь, и на отдых. Люди реально работают и ещё подрабатывают, ленивыми ну никак не назовешь. Но при этом не имеют возможности купить (построить) жилье, отдохнуть, вывести в люди детей, не видят никаких перспектив и смысла в своей жизни. Жить-то для чего? Набивать чей-то карман? Такое ощущение, что крепостное право так и не отменили.
14:43:50 10-06-2024
Гость (11:57:37 10-06-2024) Мне вот интересно, любй сварщиком может работать (прощай гла... Сколько безнадёги-то в Вас. А есть и другая картина мира - люди работают, зарабатывают, и в отпуск ездят, и машины квартиры в кредиты берут, и за детей в вузах платят, абонемент в фитнес-клуб позволить себе могут. И таких очень даже немало. Я бы сказал, что большинство. К сожалению, Вы не можете понять, что если сами ничего не поменяете - никто кучу денег Вам не подарит.
12:05:09 10-06-2024
А у пенсионеров 15 - 20 тыс.пенсия . Они кто ?
14:54:24 10-06-2024
А в СПб пенсия 16.400
Минималку платят
Эти люди тогда кто??????
А зарплаты 30 40 и годами не поднимается, просто голь нищета????
14:57:41 10-06-2024
100 т.р. - для скромной холостяцкой жизни.
Чтобы планировать семью нужно стабильно официально иметь от 150 т.р.
17:50:38 10-06-2024
В семье из 4 человек при совместной зарплате супругов свыше 100-150 т.руб - можно говорить о принадлежности к среднему классу в г. Барнауле. На эти деньги можно купить квартиру в ипотеку, автомобиль в кредит, и еще останется на житье. Но даже таких семей у нас в городе менее 20-30%.
1-2% богатых и остальные бедные и нищие. А кто живет на зарплату 15-20 т.руб - рабство.
22:21:24 10-06-2024
Витино царство. (11:43:03 10-06-2024) Кто не дает з зарабатывать сварщики токари операторы чпу пол... Учить, лечить сам себя и своих детей будешь?