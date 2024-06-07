В управлении ФНС России по Алтайскому краю подвели итоги декларационной кампании

07 июня 2024, 17:10, ИА Амител

Алексей Легостаев / Фото: пресс-служба УФНС России по Алтайскому краю

154 тысячи деклараций о своих доходах за 2023 год подали жители Алтайского края в налоговую, из них в 21 тысяче заявленная прибыль граждан превышает миллион рублей. 12 индивидуальных предпринимателей задекларировали доход на сумму от 1 до 10 миллиардов рублей, что на треть больше в сравнении с прошлым годом. Об этом рассказал на пресс-конференции руководитель регионального управления налоговой службы Алексей Легостаев.

"Декларации с доходами от 1 до 10 миллионов мы получили чуть меньше 20 тысяч, прирост составил 11%. Доходы от 10 до 100 млн были заявлены в 782 декларациях, что больше на 22%. Еще 97 деклараций с доходами от 100 до 500 млн – это в основном индивидуальные предприниматели и физлица, получившие доходы от операций с ценными бумагами. 15 деклараций – от 500 млн до 1 млрд, динамика +25%. На треть выросло число миллиардеров", – привел данные Легостаев.

Руководитель ведомства обратил внимание, что речь идет о валовом доходе, а не о чистой прибыли. Например, если человек продал квартиру за 10 млн руб., которую покупал за 8 млн, фактическая прибыль составит только 2 миллиона. Но подавать декларацию нужно на всю сумму, которая поступила на счет.

Налог на доходы физических лиц, чаще всего, удерживают с зарплаты. Но если человек получает доход от продажи недвижимости, которая была во владении менее установленных налоговым кодексом сроков, сдачи квартиры в аренду, подарки не от близких родственников или выигрывает в лотерею (сумму до 15 тыс. руб.), в срок до 2 мая 2024 года он был обязан подать декларацию по форме 3-НДФЛ. Это должны делать также предприниматели, адвокаты, нотариусы и другие лица, занимающиеся частной практикой. На основании этих деклараций им исчисляется налог, который нужно уплатить в срок до 15 июля.