В Алтайском крае увеличилось количество миллионеров и миллиардеров
В управлении ФНС России по Алтайскому краю подвели итоги декларационной кампании
07 июня 2024, 17:10, ИА Амител
154 тысячи деклараций о своих доходах за 2023 год подали жители Алтайского края в налоговую, из них в 21 тысяче заявленная прибыль граждан превышает миллион рублей. 12 индивидуальных предпринимателей задекларировали доход на сумму от 1 до 10 миллиардов рублей, что на треть больше в сравнении с прошлым годом. Об этом рассказал на пресс-конференции руководитель регионального управления налоговой службы Алексей Легостаев.
"Декларации с доходами от 1 до 10 миллионов мы получили чуть меньше 20 тысяч, прирост составил 11%. Доходы от 10 до 100 млн были заявлены в 782 декларациях, что больше на 22%. Еще 97 деклараций с доходами от 100 до 500 млн – это в основном индивидуальные предприниматели и физлица, получившие доходы от операций с ценными бумагами. 15 деклараций – от 500 млн до 1 млрд, динамика +25%. На треть выросло число миллиардеров", – привел данные Легостаев.
Руководитель ведомства обратил внимание, что речь идет о валовом доходе, а не о чистой прибыли. Например, если человек продал квартиру за 10 млн руб., которую покупал за 8 млн, фактическая прибыль составит только 2 миллиона. Но подавать декларацию нужно на всю сумму, которая поступила на счет.
Налог на доходы физических лиц, чаще всего, удерживают с зарплаты. Но если человек получает доход от продажи недвижимости, которая была во владении менее установленных налоговым кодексом сроков, сдачи квартиры в аренду, подарки не от близких родственников или выигрывает в лотерею (сумму до 15 тыс. руб.), в срок до 2 мая 2024 года он был обязан подать декларацию по форме 3-НДФЛ. Это должны делать также предприниматели, адвокаты, нотариусы и другие лица, занимающиеся частной практикой. На основании этих деклараций им исчисляется налог, который нужно уплатить в срок до 15 июля.
17:32:43 07-06-2024
Бедных стало больше
02:18:47 08-06-2024
Гена (17:32:43 07-06-2024) Бедных стало больше... Миллиардеры уроженцы Алтайского края , а то поди целинники приезжие ? Где место рождения миллиардеров ?
18:01:08 07-06-2024
Жить стало лучше, жить стало веселее
18:43:49 07-06-2024
Дядя стало быть миллионер?
18:42:38 07-06-2024
Фамилии в студию
19:07:55 07-06-2024
Хоть бы миллионеры и миллиардеры поделились опытом,как стать такими.Были же пионерами.А пионеры всем должны помогать."Пионер - всем желающим пример ",
20:31:57 07-06-2024
Гость. (19:07:55 07-06-2024) Хоть бы миллионеры и миллиардеры поделились опытом,как стать... Пионеры не должны помогать тунеядцам - тунеядцев нужно воспитывать коллективом
21:20:00 07-06-2024
Гость. (19:07:55 07-06-2024) Хоть бы миллионеры и миллиардеры поделились опытом,как стать... работать надо, а не в интернете на форумах и вк ныть
20:12:30 07-06-2024
Бедных стало больше !
05:13:33 08-06-2024
Гость (20:12:30 07-06-2024) Бедных стало больше !... На автомобили на улицах города посмотри - и потом в интернете посмотри их ценник. Многое у тебя в башке прояснится.
10:34:42 08-06-2024
Гость (05:13:33 08-06-2024) На автомобили на улицах города посмотри - и потом в интернет... правильно,посмотри на автомобили и поинтересуйся сколько куплено их того количества в кредит и что будет если владелиц просрочит платеж и тогда может у тебя в башке прояснится
17:35:31 08-06-2024
гость (10:34:42 08-06-2024) правильно,посмотри на автомобили и поинтересуйся сколько куп... А это кредит кто платит? Чужой дядя? Да сам же человек и платит. Какая разница в кредит или нет? Что то я не вижу в продаже дешевых кредитных тачек.
10:40:35 08-06-2024
Гость (05:13:33 08-06-2024) На автомобили на улицах города посмотри - и потом в интернет... и долги по кредитам посмотри))) многое у тебя прояснится, ты до таких сумм считать даже не умеешь.
12:36:28 08-06-2024
Гость (05:13:33 08-06-2024) На автомобили на улицах города посмотри - и потом в интернет... Машиной ни кого не удивишь, а вот отсутствие кредита на это авто, тоже самое и с квартирами, одни богачи с долгами.
20:41:41 07-06-2024
Закон капитализма: " Богатые - богатеют а бедные - бледнеют" . В итоге не к чему хорошему не приведет кроме как к 1917 году
21:13:26 07-06-2024
Пусть подавятся.
21:22:45 07-06-2024
откликнись, если ты здесь, один из 781 моих "коллег по группе"=)
08:19:13 08-06-2024
Гость (21:22:45 07-06-2024) откликнись, если ты здесь, один из 781 моих "коллег по групп... Гр. 782.
22:33:39 07-06-2024
Вот вам и нищий Алтай,,,, 🤷♀️🤦♀️🤦♀️🤦♀️🤦♀️ АЖ позавидуешь 🤣 хорошо живут. 😀🥴
22:48:42 07-06-2024
Чудесный анализ - миллионеров от 1 до 10 млн стало на 11% больше, открою тайну : в следующем году их будет еще больше. По данным Ромир инфляция в 2023 г составила более 20%. Люди, чтобы сохранить уровень жизни, вынуждены больше работать, соответственно увеличивается доход. ИП, которые в основном получают доход от 1 до 10 млн в год, увеличивают стоимость своих услуг, потому что увеличиваются накладные расходы - коммунальные услуги, транспортные расходы, расходы на зарплату и т.д. А для декларации берут доход без учета расходов. Поэтому все вокруг бедные, а по статистике все богатые. Парадокс...
02:55:26 08-06-2024
Не сомневайся , про миллиардеров наврут , это точно . Они как миллиардеров считают , по месту прописки официально , по месту рождения , по гражданству ? Это ведь означает и не в Алтайском крае эти миллиардеры , в других регионах , даже если в крае работой заняты . Даже не верится что уроженцы Алтайского края могли стать миллиардерами . Может быть правду какая на самом деле , два или три и не больше миллиардеров в Алтайском крае ? ( А что бы означало два гражданства у миллиардера ? Миллиардер какого Государства с несколькими гражданствами ? )