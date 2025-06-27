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К третьему раунду - готовы. Главные заявления Путина по итогам визита в Белоруссию

Президент России высказался об урегулировании конфликта на Украине и отношениях со странами Запада

27 июня 2025, 22:15, ИА Амител

Президент РФ Владимир Путин / Фото: ТАСС
Президент РФ Владимир Путин / Фото: ТАСС

27 июня президент РФ Владимир Путин провел пресс-подход по итогам визита в Белоруссию. Российский лидер сделал ряд заявлений о специальной военной операции, переговорах с Украиной и отношениях с Западом. Об этом сообщает РИА Новости.

Главное:

  • Россия готова к третьему раунду переговоров с Украиной, главы делегаций согласовывают дату.
  • Меморандумы Украины и РФ по урегулированию прямо противоположны, в этом нет ничего удивительного. 
  • Агрессивна не Россия, а коллективный Запад.
  • Под предлогом мнимой агрессивности РФ Запад намерены перевооружаться.

"Пусть перевооружается", - резюмировал Владимир Путин.

  • Оборонные расходы России - 13,5 трлн рублей, это немало, и за этого страна заплатила инфляцией.
  • Россия хочет закончить СВО с нужным результатом, оборонные расходы направлены на это, а не на агрессию в отношении Европы.
  • О попытках на Западе "похоронить" экономику России:

"Сами скоро сдохнут, а нас хоронят", - отметил глава государства.

  • Отношения между РФ и США выравниваются, первые шаги сделаны.
  • Встреча с Трампом вполне возможна: готовить ее будут с удовольствием.
Президент России Владимир Путин / Фото: ТАСС

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