К третьему раунду - готовы. Главные заявления Путина по итогам визита в Белоруссию
Президент России высказался об урегулировании конфликта на Украине и отношениях со странами Запада
27 июня 2025, 22:15, ИА Амител
Президент РФ Владимир Путин / Фото: ТАСС
27 июня президент РФ Владимир Путин провел пресс-подход по итогам визита в Белоруссию. Российский лидер сделал ряд заявлений о специальной военной операции, переговорах с Украиной и отношениях с Западом. Об этом сообщает РИА Новости.
Главное:
- Россия готова к третьему раунду переговоров с Украиной, главы делегаций согласовывают дату.
- Меморандумы Украины и РФ по урегулированию прямо противоположны, в этом нет ничего удивительного.
- Агрессивна не Россия, а коллективный Запад.
- Под предлогом мнимой агрессивности РФ Запад намерены перевооружаться.
"Пусть перевооружается", - резюмировал Владимир Путин.
- Оборонные расходы России - 13,5 трлн рублей, это немало, и за этого страна заплатила инфляцией.
- Россия хочет закончить СВО с нужным результатом, оборонные расходы направлены на это, а не на агрессию в отношении Европы.
- О попытках на Западе "похоронить" экономику России:
"Сами скоро сдохнут, а нас хоронят", - отметил глава государства.
- Отношения между РФ и США выравниваются, первые шаги сделаны.
- Встреча с Трампом вполне возможна: готовить ее будут с удовольствием.
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