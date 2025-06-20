"Нельзя исключать такую возможность". Путин допустил, что Россия может "забрать" Сумы

Также президент РФ заявил, что считает русских и украинцев одним народом

20 июня 2025, 23:31, ИА Амител

Президент России Владимир Путин / Фото: ТАСС

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии ПМЭФ заявил, что задачи забрать город Сумы у вооруженных сил страны нет. Однако такую возможность он не исключает. Об этом сообщает РИА Новости.

"У нас нет такой задачи – забрать Сумы, но, в принципе, я этого не исключаю", – сказал российский лидер.

Ключевые заявления Владимира Путина по Украине:

Действия российской армии в Сумской области продиктованы логикой того, как продолжается конфликт.

Вооруженные силы Украины постоянно обстреливают приграничные российские территории.

Результатом безграмотных и необоснованных шагов киевского режима стало создание российскими войсками зоны безопасности.

РФ не добивается капитуляции Украины.

В Курской области Украина потеряла 76 тысяч человек.

Москва предлагала Киеву остановиться и договориться на каждом этапе конфликта.

США прямо заявляли, что истратили миллиарды долларов на госпереворот в Киеве.

Трагедия, которая происходит на Украине, – результат работы тех, кто не готов смириться с глобальными изменениями в мире.

На Украине есть люди, стремящиеся к независимости и суверенитету, Россия никогда не оспаривала это право.

Русские и украинцы – один народ.

"Я уже много раз говорил, что считаю русский и украинский народы одним народом на самом деле. В этом смысле вся Украина наша", – добавил президент России.