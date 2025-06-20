"Нельзя исключать такую возможность". Путин допустил, что Россия может "забрать" Сумы
Также президент РФ заявил, что считает русских и украинцев одним народом
20 июня 2025, 23:31, ИА Амител
Президент России Владимир Путин / Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии ПМЭФ заявил, что задачи забрать город Сумы у вооруженных сил страны нет. Однако такую возможность он не исключает. Об этом сообщает РИА Новости.
"У нас нет такой задачи – забрать Сумы, но, в принципе, я этого не исключаю", – сказал российский лидер.
Ключевые заявления Владимира Путина по Украине:
- Действия российской армии в Сумской области продиктованы логикой того, как продолжается конфликт.
- Вооруженные силы Украины постоянно обстреливают приграничные российские территории.
- Результатом безграмотных и необоснованных шагов киевского режима стало создание российскими войсками зоны безопасности.
- РФ не добивается капитуляции Украины.
- В Курской области Украина потеряла 76 тысяч человек.
- Москва предлагала Киеву остановиться и договориться на каждом этапе конфликта.
- США прямо заявляли, что истратили миллиарды долларов на госпереворот в Киеве.
- Трагедия, которая происходит на Украине, – результат работы тех, кто не готов смириться с глобальными изменениями в мире.
- На Украине есть люди, стремящиеся к независимости и суверенитету, Россия никогда не оспаривала это право.
- Русские и украинцы – один народ.
"Я уже много раз говорил, что считаю русский и украинский народы одним народом на самом деле. В этом смысле вся Украина наша", – добавил президент России.
- Украине было бы неплохо вернуться к основополагающим ценностям, на основе которых Киев получил суверенитет.
- Противники России на Западе опираются на крайних националистов и неонацистов на Украине.
00:01:27 21-06-2025
А что с Алтайским краем будет делать. ?
07:04:18 21-06-2025
Гость (00:01:27 21-06-2025) А что с Алтайским краем будет делать. ?... а что он должен с Алтайским краем делать? на это есть специальные люди, получающие огромные зарплаты. вопросы к ним. к Томенко, например, и к его министрам и замам. а у президента другие задачи.
09:15:09 21-06-2025
Гость (00:01:27 21-06-2025) А что с Алтайским краем будет делать. ?... Развивать, наводить порядок..
10:49:43 21-06-2025
dok_СФ (09:15:09 21-06-2025) Развивать, наводить порядок.. ... Куда ещё то!?
10:43:14 21-06-2025
Гость (00:01:27 21-06-2025) А что с Алтайским краем будет делать. ?... уберите для начала свои окурки у подъезда, и не ставьте авто на газон
10:51:06 21-06-2025
Как-то из всех этих выступлений пропал Херсон. Он уже не "на веке с Россией"
12:07:53 21-06-2025
Путин в ответ на вопрос, беспокоит ли его "то, что мы скатываемся к третьей мировой сейчас".
"Беспокоит. Говорю без всякой иронии, без шуток. Конечно, очень много конфликтного потенциала, он растет".