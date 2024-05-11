Полярное сияние запечатлели в Алтайском крае

По Земле ударила мощнейшая магнитная буря

11 мая 2024, 13:25, ИА Амител

Полярное сияние в Яровом / Фото: "В курсе 22"

В Яровом Алтайского края наблюдалось полярное сияние, пишет "В курсе 22".

11 мая в четвертом часу утра небо над городом было окрашено ярко-сиреневым цветом разных оттенков. Причиной этого стала мощная магнитная буря, которая ночью ударила по Земле.

По данным ученых, в пиковых значениях ее интенсивность будет достигать максимального уровня G5.

Специалисты из США заявили, что последний раз аналогичный шторм свирепствовал на Земле почти 21 год назад, в октябре 2003-го.