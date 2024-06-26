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К Земле мчится "астероид-убийца" размером с гору

NASA расценивает объект как потенциально опасный

26 июня 2024, 09:33, ИА Амител

Вид на Землю из космоса / Фото: unsplash.com
Вид на Землю из космоса / Фото: unsplash.com

Крупный астероид 2011 UL21 пролетит рядом с Землей 27 июня, пишет зарубежное научное издание Live Science.

Так называемый "убийца планет" промчится на расстоянии 6,6 млн км от Земли со скоростью около 93 тысяч км/ч. 

Небесное тело имеет ширину от 1,7 до 3,9 км, что делает его больше 99% известных околоземных астероидов. Кроме того, это один из крупнейших объектов, приближавшихся к Земле так близко за последние 125 лет.

NASA расценивает его как потенциально опасный. Специалисты продолжают следить за его траекторией.

космос

Комментарии 7

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Мусик

09:37:27 26-06-2024

брюс виллис постарел - кто нас спасет? Аркадий Паровозов!

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Гость

09:41:05 26-06-2024

ну наконец -то!!!!

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Гость

09:46:31 26-06-2024

Хорошо что на Земле есть остроглазые пиндосские специалисты,предупреждающие нас об опасности.

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Дима

17:51:03 26-06-2024

Гость (09:46:31 26-06-2024) Хорошо что на Земле есть остроглазые пиндосские специалисты,... потому-что астероида боятся все, один удар и все.
а россию эти черти не боятся.

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Гость

10:15:37 26-06-2024

Расстояние в 15 раз дальше Луны. О чем вообще тут написано. Даже призрачных шансов, что пойдет к Земле нет!

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Мусик

10:26:51 26-06-2024

Гость (10:15:37 26-06-2024) Расстояние в 15 раз дальше Луны. О чем вообще тут написано. ... вы верите "зарубежному научному изданию Live Science."?
вы еще у британский учионых (с) проконсультируйтесь.

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Гость

14:16:30 26-06-2024

А по-моему это центр Барнаула от молодежной до Гоголя откололся от земли, и носиться теперь вокруг нашей планеты!?... Не знает куда упасть...

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