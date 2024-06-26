К Земле мчится "астероид-убийца" размером с гору

NASA расценивает объект как потенциально опасный

26 июня 2024, 09:33, ИА Амител

Вид на Землю из космоса / Фото: unsplash.com

Крупный астероид 2011 UL21 пролетит рядом с Землей 27 июня, пишет зарубежное научное издание Live Science.

Так называемый "убийца планет" промчится на расстоянии 6,6 млн км от Земли со скоростью около 93 тысяч км/ч.

Небесное тело имеет ширину от 1,7 до 3,9 км, что делает его больше 99% известных околоземных астероидов. Кроме того, это один из крупнейших объектов, приближавшихся к Земле так близко за последние 125 лет.

NASA расценивает его как потенциально опасный. Специалисты продолжают следить за его траекторией.