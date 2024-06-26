К Земле мчится "астероид-убийца" размером с гору
NASA расценивает объект как потенциально опасный
26 июня 2024, 09:33, ИА Амител
Вид на Землю из космоса / Фото: unsplash.com
Крупный астероид 2011 UL21 пролетит рядом с Землей 27 июня, пишет зарубежное научное издание Live Science.
Так называемый "убийца планет" промчится на расстоянии 6,6 млн км от Земли со скоростью около 93 тысяч км/ч.
Небесное тело имеет ширину от 1,7 до 3,9 км, что делает его больше 99% известных околоземных астероидов. Кроме того, это один из крупнейших объектов, приближавшихся к Земле так близко за последние 125 лет.
NASA расценивает его как потенциально опасный. Специалисты продолжают следить за его траекторией.
09:37:27 26-06-2024
брюс виллис постарел - кто нас спасет? Аркадий Паровозов!
09:41:05 26-06-2024
ну наконец -то!!!!
09:46:31 26-06-2024
Хорошо что на Земле есть остроглазые пиндосские специалисты,предупреждающие нас об опасности.
17:51:03 26-06-2024
Гость (09:46:31 26-06-2024) Хорошо что на Земле есть остроглазые пиндосские специалисты,... потому-что астероида боятся все, один удар и все.
а россию эти черти не боятся.
10:15:37 26-06-2024
Расстояние в 15 раз дальше Луны. О чем вообще тут написано. Даже призрачных шансов, что пойдет к Земле нет!
10:26:51 26-06-2024
Гость (10:15:37 26-06-2024) Расстояние в 15 раз дальше Луны. О чем вообще тут написано. ... вы верите "зарубежному научному изданию Live Science."?
вы еще у британский учионых (с) проконсультируйтесь.
14:16:30 26-06-2024
А по-моему это центр Барнаула от молодежной до Гоголя откололся от земли, и носиться теперь вокруг нашей планеты!?... Не знает куда упасть...