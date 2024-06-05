Космонавт Кононенко первым в истории провел в космосе тысячу суток

Сейчас россиянин находится в годовом полете на МКС

05 июня 2024, 15:00, ИА Амител

Олег Кононенко / Фото: MAXIM SHEMETOV / POOL / EPA / ТАСС

Космонавт Олег Кононенко стал первым человеком в истории, кто провел в космосе тысячу суток, сообщили в Роскосмосе.

Такого результата россиянин достиг 4 июня.

Тем самым астронавт побил собственный мировой рекорд от 4 февраля, когда превысил достижение соотечественника Геннадия Падалки, который за пять космических полетов набрал в сумме 878 суток 11 часов 29 минут 48 секунд.

Сейчас Кононенко также находится в пятом космическом полете и пребывает на МКС. Он стартовал 15 сентября 2023 года и завершится 23 сентября 2024-го. По его окончании суммарный налет космонавта составит 1110 суток.