Космонавт Кононенко первым в истории провел в космосе тысячу суток
Сейчас россиянин находится в годовом полете на МКС
05 июня 2024, 15:00, ИА Амител
Олег Кононенко / Фото: MAXIM SHEMETOV / POOL / EPA / ТАСС
Космонавт Олег Кононенко стал первым человеком в истории, кто провел в космосе тысячу суток, сообщили в Роскосмосе.
Такого результата россиянин достиг 4 июня.
Тем самым астронавт побил собственный мировой рекорд от 4 февраля, когда превысил достижение соотечественника Геннадия Падалки, который за пять космических полетов набрал в сумме 878 суток 11 часов 29 минут 48 секунд.
Сейчас Кононенко также находится в пятом космическом полете и пребывает на МКС. Он стартовал 15 сентября 2023 года и завершится 23 сентября 2024-го. По его окончании суммарный налет космонавта составит 1110 суток.
15:04:28 05-06-2024
С такой планетой я бы и вовсе там жить остался
15:43:57 05-06-2024
это же почти три года! вот это да...
15:48:18 05-06-2024
К Олегу теща в гости приехала?))) А вообще молодец!! Не каждый такое выдержит. В замкнутом пространстве, с одними и теми же мордахами длительное время... И бухать нельзя..
22:51:31 05-06-2024
И чего он там делал, какая практическая отдача от таких вот рекордов?
07:42:28 06-06-2024
Да хотя бы за наши заклятыми недавними "партнерами"-США и Зап.Европой- следить.Их бандитская сущность в их генах,от первых европейских убийц аборигенов Америки до атомных бомб на мирные города Японии и далее по списку до нашего времени.