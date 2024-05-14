Кабмин одобрил предложение признавать нежелательными любые зарубежные организации

Документ предлагает поправки сразу в четыре федеральных закона

14 мая 2024, 13:15, ИА Амител

Здание правительства в Москве / Фото: ТАСС

Кабмин РФ одобрил законопроект о праве признавать нежелательными любые зарубежные организации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отзыв правительства.

Документ предлагает поправки сразу в четыре федеральных закона. Сейчас признавать нежелательными в России можно лишь деятельность неправительственных организаций, а новые нормы расширят эту практику. Вместе с тем они не коснутся межправительственных организаций, в которых участвует Москва. Организации в структуре госвласти сюда также не относятся.

В частности, теперь нежелательными могут признать те организации, которые представляют угрозу основам конституционного строя, обороноспособности или безопасности. Также нельзя способствовать или препятствовать избранию кандидатов на выборах.