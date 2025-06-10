Кабмин одобрил проект об усилении ответственности для иноагентов

Вскоре законопроект внесут в Госдуму

10 июня 2025, 09:20, ИА Амител

Вид на здание Дома правительства РФ / Фото: Александр Манзюк / ТАСС

Правительство РФ одобрило законопроект об усилении уголовной ответственности за нарушение законодательства об иноагентах, сообщил председатель комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев в своем Telegram-канале.

Депутат подчеркнул, что положительный отзыв на законопроект также дал Верховный суд РФ. Готовится внесение законопроекта в Госдуму.

"Законопроектом предлагается внести изменения в части 1 и 2 статьи 330.1 УК РФ, исключив из диспозиции условие о совершении лицом повторного административного правонарушения в течение одного года, и установив однократную административную преюдицию", – рассказал Пискарев.

В марте правительство одобрило законопроект, запрещающий иностранным агентам вести образовательную и просветительскую деятельность в стране.