Кабмин одобрил проект об усилении ответственности для иноагентов
Вскоре законопроект внесут в Госдуму
10 июня 2025, 09:20, ИА Амител
Правительство РФ одобрило законопроект об усилении уголовной ответственности за нарушение законодательства об иноагентах, сообщил председатель комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев в своем Telegram-канале.
Депутат подчеркнул, что положительный отзыв на законопроект также дал Верховный суд РФ. Готовится внесение законопроекта в Госдуму.
"Законопроектом предлагается внести изменения в части 1 и 2 статьи 330.1 УК РФ, исключив из диспозиции условие о совершении лицом повторного административного правонарушения в течение одного года, и установив однократную административную преюдицию", – рассказал Пискарев.
В марте правительство одобрило законопроект, запрещающий иностранным агентам вести образовательную и просветительскую деятельность в стране.
08:59:30 11-06-2025
Как это они не боятся принимать законы против самих себя? Или народ чего- то не знает?