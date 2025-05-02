В России расширяют основания для признания иноагентом
Соответствующий указ президента вступает в силу 2 мая
02 мая 2025, 11:20, ИА Амител
Деревянный молоток судьи / Фото: amic.ru
В России вступает в силу указ президента Владимира Путина о расширении оснований для признания иностранным агентом, сообщает ТАСС.
Теперь иноагентами будут признавать граждан, содействующих в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует, если эти решения направлены против безопасности РФ. Это будет касаться и граждан, поддерживающих аналогичные решения иностранных органов власти.
Еще одним основанием для признания иноагентом станет вовлечение граждан, в том числе несовершеннолетних, в сбор данных о военно-технической деятельности РФ, если это будет угрожать безопасности страны.
12:17:25 02-05-2025
Всех кто голосовал против Путина В.В. , а также, всех кто не явился на выборы.
13:57:43 02-05-2025
Гость (12:17:25 02-05-2025) Всех кто голосовал против Путина В.В. , а также, всех кто не... За Владимира Путина в 2024г проголосовали 76 277 708 человек, Остальных (60млн) в лагеря?
07:59:49 03-05-2025
Гость (13:57:43 02-05-2025) За Владимира Путина в 2024г проголосовали 76 277 708 человек... Да, на перековку😎😄
10:12:24 03-05-2025
Вот и иноагентам отметились.
14:16:53 03-05-2025
Боятся народа, паразиты.
20:13:06 03-05-2025
Неужели Набиуллину все таки признают иноагентом?