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В России расширяют основания для признания иноагентом

Соответствующий указ президента вступает в силу 2 мая

02 мая 2025, 11:20, ИА Амител

Деревянный молоток судьи / Фото: amic.ru
Деревянный молоток судьи / Фото: amic.ru

В России вступает в силу указ президента Владимира Путина о расширении оснований для признания иностранным агентом, сообщает ТАСС.

Теперь иноагентами будут признавать граждан, содействующих в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует, если эти решения направлены против безопасности РФ. Это будет касаться и граждан, поддерживающих аналогичные решения иностранных органов власти.

Еще одним основанием для признания иноагентом станет вовлечение граждан, в том числе несовершеннолетних, в сбор данных о военно-технической деятельности РФ, если это будет угрожать безопасности страны.

Россия иноагенты законы

Комментарии 6

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Гость

12:17:25 02-05-2025

Всех кто голосовал против Путина В.В. , а также, всех кто не явился на выборы.

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Гость

13:57:43 02-05-2025

Гость (12:17:25 02-05-2025) Всех кто голосовал против Путина В.В. , а также, всех кто не... За Владимира Путина в 2024г проголосовали 76 277 708 человек, Остальных (60млн) в лагеря?

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Сергей

07:59:49 03-05-2025

Гость (13:57:43 02-05-2025) За Владимира Путина в 2024г проголосовали 76 277 708 человек... Да, на перековку😎😄

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Гость

10:12:24 03-05-2025

Вот и иноагентам отметились.

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Гость

14:16:53 03-05-2025

Боятся народа, паразиты.

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Гость

20:13:06 03-05-2025

Неужели Набиуллину все таки признают иноагентом?

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