Соответствующий указ президента вступает в силу 2 мая

02 мая 2025, 11:20, ИА Амител

Деревянный молоток судьи / Фото: amic.ru

В России вступает в силу указ президента Владимира Путина о расширении оснований для признания иностранным агентом, сообщает ТАСС.

Теперь иноагентами будут признавать граждан, содействующих в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует, если эти решения направлены против безопасности РФ. Это будет касаться и граждан, поддерживающих аналогичные решения иностранных органов власти.

Еще одним основанием для признания иноагентом станет вовлечение граждан, в том числе несовершеннолетних, в сбор данных о военно-технической деятельности РФ, если это будет угрожать безопасности страны.