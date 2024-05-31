Там отметили, что жесткие меры усилят нелегальный оборот

31 мая 2024, 18:29, ИА Амител

Вейп / Фото: unsplash.com

Кабмин призвал доработать проект закона о полном запрете продажи вейпов в России. Об этом сообщает "Говорит Москва".

С инициативой выступили депутаты Госдумы, указав, что к началу 2023-го число использующих электронные испарители подростков выросло в десять раз с 2011 года.

"Мы все чаще наблюдаем, как эта дрянь чрезвычайно активно внедряется в жизнь нашего общества и стала фактически навязанной извне субкультурой", – говорил один из авторов проекта Ярослав Нилов.

В правительстве заявили, что полный запрет на продажу вейпов способен привести к росту нелегального оборота. Кабмин постановил, что документ требует концептуальной переработки.