Кабмин призвал доработать проект закона о полном запрете продажи вейпов в России
Там отметили, что жесткие меры усилят нелегальный оборот
31 мая 2024, 18:29, ИА Амител
Кабмин призвал доработать проект закона о полном запрете продажи вейпов в России. Об этом сообщает "Говорит Москва".
С инициативой выступили депутаты Госдумы, указав, что к началу 2023-го число использующих электронные испарители подростков выросло в десять раз с 2011 года.
"Мы все чаще наблюдаем, как эта дрянь чрезвычайно активно внедряется в жизнь нашего общества и стала фактически навязанной извне субкультурой", – говорил один из авторов проекта Ярослав Нилов.
В правительстве заявили, что полный запрет на продажу вейпов способен привести к росту нелегального оборота. Кабмин постановил, что документ требует концептуальной переработки.
19:06:52 31-05-2024
За нелегальный оборот в тюрьму, а потом дальше. Всё подсказать нада.
19:26:04 31-05-2024
А сигареты с алкоголем чего бы не запретить?
Ах да это же бизнес...
Введут акциз на устройства, жижы и успокоятся законотворцы
09:54:30 01-06-2024
Запрет.одназначно. дети с 5 го класса парят...и убрать все вкусовые добавки...