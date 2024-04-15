Кабмин РФ поддержал проект о сроке за порчу имущества из-за расовой ненависти

В качестве наказания предусмотрены принудительные работы или лишение свободы на срок до пяти лет

15 апреля 2024, 21:25, ИА Амител

Полицейская форма / Фото: amic.ru

Кабинет министров РФ поддержал законопроект о лишении свободы на срок до пяти лет за умышленное повреждение имущества из-за расовой или политической ненависти. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на копию отзыва российского правительства.

Документ предлагает дополнить статью 167 Уголовного кодекса РФ квалифицирующим признаком об умышленном уничтожении или повреждении имущества – "Совершение деяний по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы".

В качестве наказания предусмотрены принудительные работы или лишение свободы на срок до пяти лет.