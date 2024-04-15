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Мигрантам запретили заниматься некоторыми видами работ в Новосибирской области

Компаниям дали двухмесячный срок на то, чтобы уволить иностранных работников

15 апреля 2024, 15:49, ИА Амител

Нелегальные мигранты / Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю
Нелегальные мигранты / Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю

В Новосибирской области иностранным работникам запретили работать по патентам в такси, а также в алкогольных и табачных магазинах. Соответствующий документ, подписанный губернатором региона Андреем Травниковым, опубликован на сайте регионального правительства 15 апреля.

"В целях обеспечения национальной безопасности, безопасности жизни и здоровья населения Новосибирской области, приоритетного трудоустройства российских граждан", – говорится в постановлении.

Компаниям запрещено нанимать иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по следующим видам экономической деятельности:

  • торговля розничная напитками в специализированных магазинах (код 47.25);
  • торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах (код 47.26);
  • деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем (код 49.32).

Компаниям дали двухмесячный срок на то, чтобы уволить иностранных работников.

Трудовые мигранты. Фото: unsplash.com

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НОВОСТИПолитика
Новосибирская область Работа запреты Мигранты

Комментарии 12

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Гость

16:30:10 15-04-2024

Молодцы

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Светлана

16:42:28 15-04-2024

Пора по всей России запрет наложить! Своих горных к.., простите "орлов" хватает.

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Гость

17:07:47 15-04-2024

что-то про Алтайский край ничего не слышно. А как у нас?

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Гость

12:25:19 16-04-2024

Гость (17:07:47 15-04-2024) что-то про Алтайский край ничего не слышно. А как у нас?... А у нас мигрант это средство для обеспечения чиновников.

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Странное отношение

17:55:15 15-04-2024

к "российским гражданам". Типа, только в таксисты и продавцы алкомаркетов им дорога?🤣

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Гость

19:53:29 15-04-2024

и барнаульцам)

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Гость

21:23:32 15-04-2024

А губернатор Алтайского края их специально завозит, для поднятия демографии

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Гость

22:16:04 15-04-2024

Просто у кого-то есть яйца!

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Ну, так-то

06:52:16 16-04-2024

Гость (22:16:04 15-04-2024) Просто у кого-то есть яйца!... мозги поважнее, пожалуй...

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Гость

17:01:46 16-04-2024

Ну, так-то (06:52:16 16-04-2024) мозги поважнее, пожалуй...... Не спорю. Тогда почему у тебя их нет?

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Гость

08:40:15 16-04-2024

Просто кто-то ими пользуется не только для сэлфи... Но это не у нас, точно.

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ворчун

16:20:34 16-04-2024

И как будут убирать мигрантов с работы и, главное, контролировать это? Лет цать назад тоже пытались убрать, например, запретили работать кондукторами в автобусах. Китайцы там сплошь были. Так они кто работал в автобусах — пошли водить такси. Причём в программе писали русское имя шофёра! Приезжал отвозить из пункта А в пункт БЭ весёлый китаец по имени Павел или Андрей, который даже русского языка-то не знал...

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