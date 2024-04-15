Мигрантам запретили заниматься некоторыми видами работ в Новосибирской области
Компаниям дали двухмесячный срок на то, чтобы уволить иностранных работников
15 апреля 2024, 15:49, ИА Амител
В Новосибирской области иностранным работникам запретили работать по патентам в такси, а также в алкогольных и табачных магазинах. Соответствующий документ, подписанный губернатором региона Андреем Травниковым, опубликован на сайте регионального правительства 15 апреля.
"В целях обеспечения национальной безопасности, безопасности жизни и здоровья населения Новосибирской области, приоритетного трудоустройства российских граждан", – говорится в постановлении.
Компаниям запрещено нанимать иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по следующим видам экономической деятельности:
- торговля розничная напитками в специализированных магазинах (код 47.25);
- торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах (код 47.26);
- деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем (код 49.32).
Компаниям дали двухмесячный срок на то, чтобы уволить иностранных работников.
16:30:10 15-04-2024
Молодцы
16:42:28 15-04-2024
Пора по всей России запрет наложить! Своих горных к.., простите "орлов" хватает.
17:07:47 15-04-2024
что-то про Алтайский край ничего не слышно. А как у нас?
12:25:19 16-04-2024
Гость (17:07:47 15-04-2024) что-то про Алтайский край ничего не слышно. А как у нас?... А у нас мигрант это средство для обеспечения чиновников.
17:55:15 15-04-2024
к "российским гражданам". Типа, только в таксисты и продавцы алкомаркетов им дорога?🤣
19:53:29 15-04-2024
и барнаульцам)
21:23:32 15-04-2024
А губернатор Алтайского края их специально завозит, для поднятия демографии
22:16:04 15-04-2024
Просто у кого-то есть яйца!
06:52:16 16-04-2024
Гость (22:16:04 15-04-2024) Просто у кого-то есть яйца!... мозги поважнее, пожалуй...
17:01:46 16-04-2024
Ну, так-то (06:52:16 16-04-2024) мозги поважнее, пожалуй...... Не спорю. Тогда почему у тебя их нет?
08:40:15 16-04-2024
Просто кто-то ими пользуется не только для сэлфи... Но это не у нас, точно.
16:20:34 16-04-2024
И как будут убирать мигрантов с работы и, главное, контролировать это? Лет цать назад тоже пытались убрать, например, запретили работать кондукторами в автобусах. Китайцы там сплошь были. Так они кто работал в автобусах — пошли водить такси. Причём в программе писали русское имя шофёра! Приезжал отвозить из пункта А в пункт БЭ весёлый китаец по имени Павел или Андрей, который даже русского языка-то не знал...