Мигрантам запретили заниматься некоторыми видами работ в Новосибирской области

Компаниям дали двухмесячный срок на то, чтобы уволить иностранных работников

15 апреля 2024, 15:49, ИА Амител

Нелегальные мигранты / Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю

В Новосибирской области иностранным работникам запретили работать по патентам в такси, а также в алкогольных и табачных магазинах. Соответствующий документ, подписанный губернатором региона Андреем Травниковым, опубликован на сайте регионального правительства 15 апреля.

"В целях обеспечения национальной безопасности, безопасности жизни и здоровья населения Новосибирской области, приоритетного трудоустройства российских граждан", – говорится в постановлении.

Компаниям запрещено нанимать иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по следующим видам экономической деятельности:

торговля розничная напитками в специализированных магазинах (код 47.25);

торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах (код 47.26);

деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем (код 49.32).

Компаниям дали двухмесячный срок на то, чтобы уволить иностранных работников.