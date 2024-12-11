Кабмин: в России не хватает около 1,5 млн специалистов
Дефицит кадров наблюдается в строительстве, транспорте и ЖКХ
11 декабря 2024, 19:15, ИА Амител
Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что российская экономика нуждается примерно в 1,5 млн высококвалифицированных кадров. Об этом сообщает ТАСС.
Новак рассказал, наиболее остро дефицит кадров ощущается в таких отраслях, как строительство, транспорт и ЖКХ.
"Там, где трудится большое количество людей, где необходимо не только готовить кадры, но и заниматься повышением производительности труда", – отметил вице-премьер.
Он подчеркнул, что необходимо четко прогнозировать потребности в квалифицированных кадрах и создавать в экономике баланс.
Вице-премьер также добавил, что высшие учебные заведения и средние профессиональные должны взаимодействовать с бизнесом.
"Последние годы этот контакт развивается, появляются кафедры крупных отраслевых компаний в вузах", – сказал Новак.
19:38:05 11-12-2024
А зарплаты? Вот и не идут...
19:48:50 11-12-2024
Типа в других отраслях всё норм.
20:51:36 11-12-2024
Гость (19:48:50 11-12-2024) Типа в других отраслях всё норм....
Во всяком случае наблюдается переизбыток чиновников, юристов, спортсменов(особенно футболистов, хоккеистов, баскетболистов, волейболистов и др.), шоу-бизнесменов, депутатов, и иных, которые ничего не производят, а потребляют как не в себя. Нужно перераспределить собственные трудовые ресурсы в соответствие с потребностями и отпадёт необходимость в трудовых мигрантах.
08:06:10 12-12-2024
Гость (20:51:36 11-12-2024) Во всяком случае наблюдается переизбыток чиновников, юри... так может быть переизбыток всех этих прекрасных профессий, как вы пишете, потому что зарплата хорошая. на которую можно жить, а не выживать? А у нас людям физического труда платят мало, да еще и считают людьми второго сорта, неудачниками, лентяями и т.д., а еще и попрекают малой производительностью труда, а она у нас более, чем нормальная с учетом имеющегося оборудования. А то наши власти от человека с лопатой требуют производительности как от бульдозериста, никогоа этого не будет. Кто мешает нашим властям проводить роботизацию промышленности, вот людей надо будет меньше.
20:13:36 11-12-2024
Платите как себе народ пойдет работать.а зачем к вам идти например сантехник за 1мин зарабатывает 600р.замена масла 5т за 10мин.двери поставить 5тыс.вот где деньги заработь и налога нет классно.
20:14:12 11-12-2024
Как хочется пойти на работу, но увы!
Выгодно не работать!
Какие копейки работодатели отчисляют на пенсии сотрудников с копеечных зарплат, то выгодно вообще не работать!
С 25 года социальная пенсия будет 15000 рублей в 70 лет мужчинам!
А если заработать 30 баллов пенсионных, то выйдешь на пенсию в 65 лет и будет пенсия 15000 рублей!
22:35:22 11-12-2024
Во дела!
23:01:16 11-12-2024
Зато мигрантов разогнали, а оказывается работать то не кому, скоро бизнес ласты завернет, меньше налогов в бюджет.
12:21:56 12-12-2024
Гость (23:01:16 11-12-2024) Зато мигрантов разогнали, а оказывается работать то не кому,... мигранты прямо налоги все и полностью платили!!! десять раз ха-ха!
08:45:49 12-12-2024
Неужели 20 лет сверхэффективного управления дали какие-то не те результаты
Или всё из-за Короновируса и санкций?
10:20:41 12-12-2024
А что случилось? Куда ж люди делись? А если серьезно, главная причина на поверхности, упорно не озвучивающаяся властьдержащимм.
12:12:05 12-12-2024
Гость (10:20:41 12-12-2024) А что случилось? Куда ж люди делись? А если серьезно, главна... Люди отправиллись в массе своей на последнюю экскурсию по загробному миру.
10:31:56 12-12-2024
Ровно столько, а может быть, в разы больше опытных специалистов в расцвете сил работают на операции.
12:43:14 12-12-2024
уже писал, ну я ситаю себя высококвалифицированным кадром, конструктор, более 15 лет стажа, а толку? Что мне может предложитьк край? открываю извесный сайт, и вижу... 60-80...., кое где могут обещать 100, но по факту за вычетом налогов и прочего, выходят все те же 60-70. Это ли достойная зарплата для ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННОГО кадра? И что мне с квалификацией инженера делать? Поступить как другие, рвануть в торговлю...где хотябы от меня мой доход зависит во многом.
12:57:09 12-12-2024
Гость (12:43:14 12-12-2024) уже писал, ну я ситаю себя высококвалифицированным кадром, к... Это ты считаешь. У работодателя может быть другая оценка способностей
14:01:44 12-12-2024
Гость (12:43:14 12-12-2024) уже писал, ну я ситаю себя высококвалифицированным кадром, к... торговля уже давно не приносит больших барышей. считаю себя неплохим специалистом в своей сфере. Работаю на заводе ведущим специалистом. Оклад 65 + премия. Итого 85 тыс на руки. Рабочий день с 8 до 17. Отпуск, больничный, 13 з/п.
21:40:10 12-12-2024
Гость (14:01:44 12-12-2024) торговля уже давно не приносит больших барышей. считаю себя ... И что - это много?