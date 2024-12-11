Кабмин: в России не хватает около 1,5 млн специалистов

Дефицит кадров наблюдается в строительстве, транспорте и ЖКХ

11 декабря 2024, 19:15, ИА Амител

Строительство жилья в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что российская экономика нуждается примерно в 1,5 млн высококвалифицированных кадров. Об этом сообщает ТАСС.

Новак рассказал, наиболее остро дефицит кадров ощущается в таких отраслях, как строительство, транспорт и ЖКХ.

"Там, где трудится большое количество людей, где необходимо не только готовить кадры, но и заниматься повышением производительности труда", – отметил вице-премьер.

Он подчеркнул, что необходимо четко прогнозировать потребности в квалифицированных кадрах и создавать в экономике баланс.

Вице-премьер также добавил, что высшие учебные заведения и средние профессиональные должны взаимодействовать с бизнесом.