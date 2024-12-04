На Алтае работодатели стали меньше "голодать" из-за нехватки кадров

Однако остается ряд направлений, в которых сохраняется дефицит специалистов

04 декабря 2024, 13:40, ИА Амител

Нет работников / Фото: unsplash.com / Jonathan Wells

В Алтайском крае по итогам ноября соотношение спроса и предложения на рынке труда максимально приблизилось к норме, однако кадровый голод сохраняется по некоторым направлениям, сообщает онлайн-ресурс по поиску работы и сотрудников hh.ru.

Соотношение спроса и предложения зафиксировано на уровне 3,9 резюме на вакансию, и это максимально близкие к норме значения за 2024 год в Алтайском крае (нормальным считается 4,0-7,9 резюме на вакансию). Для сравнения: в ноябре 2023 года этот показатель составлял 2,8.

"Выравнивание индекса связано, прежде всего, с ростом активности соискателей. В Алтайском крае за 11 месяцев этого года объем открытых и обновленных резюме вырос на 26% к прошлому. Люди видят, что растет не только выбор работы, но и шансы улучшить свои условия труда, и, как следствие, готовность к переменам тоже нарастает. Цена риска сейчас оценивается ниже, чем выигрыш в случае успешной смены работы или даже профессии", – пояснила директор hh.ru в Сибири Екатерина Дегтярева.

Однако в Алтайском крае остается ряд направлений, в которых сохраняется дефицит кадров: