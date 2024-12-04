На Алтае работодатели стали меньше "голодать" из-за нехватки кадров
Однако остается ряд направлений, в которых сохраняется дефицит специалистов
04 декабря 2024, 13:40, ИА Амител
В Алтайском крае по итогам ноября соотношение спроса и предложения на рынке труда максимально приблизилось к норме, однако кадровый голод сохраняется по некоторым направлениям, сообщает онлайн-ресурс по поиску работы и сотрудников hh.ru.
Соотношение спроса и предложения зафиксировано на уровне 3,9 резюме на вакансию, и это максимально близкие к норме значения за 2024 год в Алтайском крае (нормальным считается 4,0-7,9 резюме на вакансию). Для сравнения: в ноябре 2023 года этот показатель составлял 2,8.
"Выравнивание индекса связано, прежде всего, с ростом активности соискателей. В Алтайском крае за 11 месяцев этого года объем открытых и обновленных резюме вырос на 26% к прошлому. Люди видят, что растет не только выбор работы, но и шансы улучшить свои условия труда, и, как следствие, готовность к переменам тоже нарастает. Цена риска сейчас оценивается ниже, чем выигрыш в случае успешной смены работы или даже профессии", – пояснила директор hh.ru в Сибири Екатерина Дегтярева.
Однако в Алтайском крае остается ряд направлений, в которых сохраняется дефицит кадров:
- "Медицина, фармацевтика" – 1,6 резюме на вакансию;
- "Производство, сервисное обслуживание" и "Розничная торговля" – по 2,3;
- "Рабочий персонал" и "Строительство, недвижимость" – по 2,5;
- "Автомобильный бизнес" – 2,9;
- "Транспорт, логистика, перевозки" и "Туризм, гостиницы, рестораны" – по 3,1;
- "Сельское хозяйство" – 3,4;
- "Продажи, обслуживание клиентов" – 3,6.
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