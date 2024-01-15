Подкинули "гигов": клиенты Tele2 стали чаще делиться гигабайтами

Самые щедрые – жители сел края

15 января 2024, 15:14, ИА Амител erid: LjN8KHQMj

Иллюстрация: Tele2

Tele2* отметил рост популярности "шеринга" интернета. В 2023 году клиенты Tele2 в Алтайском крае перевели другим абонентам в 1,5 раза больше гигабайтов, чем годом ранее. Чаще всего интернетом делились жители села Хуторки в Советском районе.

Количество клиентов Tele2, которые дарили гигабайты родственникам, друзьям и знакомым, в регионе в 2023 году выросло на 16% по сравнению с 2022-м. Также увеличился объем интернет-трафика, которым абоненты готовы поделиться. Если в 2022-м жители края в среднем дарили по 8 Гб в месяц, то в 2023-м – уже по 10 Гб.

Самым щедрым населенным пунктом региона оказалось село Хуторки Советского района. Его жители чаще других в этом году делились гигабайтами. На втором месте – поселок Прутской Павловского района. На третьем – село Зимари Калманского района. Среди городов по "шерингу" гигабайтов в расчете на одного пользователя лидируют Новоалтайск, Заринск и Барнаул.

Возможность делиться гигабайтами входит в число базовых тарифных опций Tele2, наряду с вечным сохранением остатков и обменом минут на подарки и скидки. Максимальный объем трафика, которым можно поделиться, составляет 30 Гб. В сутки одному клиенту доступно пять операций. Перевести гигабайты можно любому клиенту Tele2, независимо от того, в каком регионе зарегистрирована SIM*-карта.

*Tele2 ("Теле2"); SIM ("сим").

Tele2

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