Качели для взрослых установили в парке "Изумрудный"
Они расположены под навесом визит-центра
20 октября 2024, 15:16, ИА Амител
Качели в "Изумрудном" / Фото: телеграм-канал парка
В барнаульском парке "Изумрудный" появились качели для взрослых. Об этом рассказали в телеграм-канале общественного пространства.
"Теперь в "Изумрудном" есть качели не только для детей, но и для взрослых – они расположены под навесом визит-центра", – сказано в сообщении.
Отмечается, что пользоваться аттракционом гости смогут в любую погоду.
Ранее сообщалось, что первый этап благоустройства завершается в парке им. Ленина, и горожане уже могут оценить результаты этой масштабной работы.
15:18:32 20-10-2024
Качели для взрослых как-то двусмысленно звучит.
16:43:36 20-10-2024
нормально звучит, в сквере Десантников постоянно кто-нибудь качается, включая очень - очень по возрасту пенсионеров
16:59:20 20-10-2024
Вместо четырех точек подвески лучше бы сделать две, а то что то качаются они не очень. В Москве это очень популярный атрибут в аллеях и там качели в классической подвеске легко и весело раскачиваются….
17:01:32 20-10-2024
Извините, я про парк Юбилейный, в Изумрудном не был еще…