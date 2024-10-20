Качели для взрослых установили в парке "Изумрудный"

Они расположены под навесом визит-центра

20 октября 2024, 15:16, ИА Амител

Качели в "Изумрудном" / Фото: телеграм-канал парка

В барнаульском парке "Изумрудный" появились качели для взрослых. Об этом рассказали в телеграм-канале общественного пространства.

"Теперь в "Изумрудном" есть качели не только для детей, но и для взрослых – они расположены под навесом визит-центра", – сказано в сообщении.

Отмечается, что пользоваться аттракционом гости смогут в любую погоду.

Ранее сообщалось, что первый этап благоустройства завершается в парке им. Ленина, и горожане уже могут оценить результаты этой масштабной работы.