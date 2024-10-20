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Качели для взрослых установили в парке "Изумрудный"

Они расположены под навесом визит-центра

20 октября 2024, 15:16, ИА Амител

Качели в "Изумрудном" / Фото: телеграм-канал парка
Качели в "Изумрудном" / Фото: телеграм-канал парка

В барнаульском парке "Изумрудный" появились качели для взрослых. Об этом рассказали в телеграм-канале общественного пространства. 

"Теперь в "Изумрудном" есть качели не только для детей, но и для взрослых – они расположены под навесом визит-центра", – сказано в сообщении.

Отмечается, что пользоваться аттракционом гости смогут в любую погоду.

Ранее сообщалось, что первый этап благоустройства завершается в парке им. Ленина, и горожане уже могут оценить результаты этой масштабной работы.

Парк "Изумрудный"

Комментарии 4

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Гость

15:18:32 20-10-2024

Качели для взрослых как-то двусмысленно звучит.

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гость

16:43:36 20-10-2024

нормально звучит, в сквере Десантников постоянно кто-нибудь качается, включая очень - очень по возрасту пенсионеров

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Гость

16:59:20 20-10-2024

Вместо четырех точек подвески лучше бы сделать две, а то что то качаются они не очень. В Москве это очень популярный атрибут в аллеях и там качели в классической подвеске легко и весело раскачиваются….

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Гость

17:01:32 20-10-2024

Извините, я про парк Юбилейный, в Изумрудном не был еще…

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