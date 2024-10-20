Стартовые работы закончены. Как за полгода изменился парк им. Ленина в Барнауле
Первый этап благоустройства парка Индустриального района подошел к концу
20 октября 2024, 07:00, ИА Амител
Барнаул постепенно преображается. Одним из ярких примеров этого стала масштабная реконструкция парка имени Ленина. Первый этап благоустройства завершается, и горожане уже могут оценить результаты этой масштабной работы.
Парк теперь украшают более 7000 кв. м комфортной тротуарной плитки. Также на территории установили современное освещение и высадили новые деревья.
Работы следующего этапа благоустройства парка еще не определены. В администрации города отметили, что пока неизвестны объемы финансирования на следующий год. И как только ситуация станет понятна, информацию донесут до инициативных групп.
Напомним, что к реконструкции приступили в 2024 году. Территория была выбрана для благоустройства в ходе общественного голосования в 2023 году – голос за нее отдали более 11 тысяч человек. Работы стартовали в мае в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда". На эти цели из бюджетов всех уровней направлено 49,6 млн рублей.
Как выглядит парк сейчас – в нашей фотоленте.
11:41:18 20-10-2024
А не надоела эта серая убогая тратуарная плитка? Кто ее проталкивает повсюду? Чей заводик и интерес? Вот есть фирма "Алом" и у них супер выбор и цветовая гамма,почему вкладывая огромные деньги в парк,ляпают такое унылую цветовую гамму плитки?
00:04:31 21-10-2024
Гость (11:41:18 20-10-2024) А не надоела эта серая убогая тратуарная плитка? Кто ее прот... Алом стоит 30рэ шт,а эта серая 10рэ шт.Проспонсируй, положат для тебя специально свЯтную плитку.
18:54:05 20-10-2024
привлекайте ландшафтных дизайнеров активнее, пожалуйста. а то как в военной части все сделали
00:07:53 21-10-2024
Гость (18:54:05 20-10-2024) привлекайте ландшафтных дизайнеров активнее, пожалуйста. а т... Оплачивать вы их будите? Когда научатся читать уже?! Написано же, где брать деньги на следующий год ни кто не знает;)
P.S.В администрации города отметили, что пока неизвестны объемы финансирования на следующий год.