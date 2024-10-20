Стартовые работы закончены. Как за полгода изменился парк им. Ленина в Барнауле

Первый этап благоустройства парка Индустриального района подошел к концу

20 октября 2024, 07:00, ИА Амител

Парк им. Ленина в октябре 2024 года / Фото: amic.ru

Барнаул постепенно преображается. Одним из ярких примеров этого стала масштабная реконструкция парка имени Ленина. Первый этап благоустройства завершается, и горожане уже могут оценить результаты этой масштабной работы.

Парк теперь украшают более 7000 кв. м комфортной тротуарной плитки. Также на территории установили современное освещение и высадили новые деревья.

Работы следующего этапа благоустройства парка еще не определены. В администрации города отметили, что пока неизвестны объемы финансирования на следующий год. И как только ситуация станет понятна, информацию донесут до инициативных групп.

Напомним, что к реконструкции приступили в 2024 году. Территория была выбрана для благоустройства в ходе общественного голосования в 2023 году – голос за нее отдали более 11 тысяч человек. Работы стартовали в мае в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда". На эти цели из бюджетов всех уровней направлено 49,6 млн рублей.

Как выглядит парк сейчас – в нашей фотоленте.