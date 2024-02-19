Качество – залог успеха. Что делает "ЯШЗ Авиа" для соответствия высоким стандартам

Предприятие стремится поддерживать и гарантировать высочайшее качество своей продукции

19 февраля 2024, 08:00, ИА Амител erid: LjN8JxveP

Самолет / Фото: onlyyouqj / Freepik

Качество продукции – залог успеха и основа доверия потребителей к бренду. Именно поэтому ООО "ЯШЗ Авиа", один из крупнейших производителей авиационных шин в России, ежедневно стремится соответствовать высоким стандартам качества.

ООО "ЯШЗ Авиа" производит авиационные шины для гражданской авиации, что подразумевает большую ответственность. Производитель всегда под пристальным наблюдением контролирующих органов, особенно в случае возникновения каких-либо авиационных инцидентов.

В июле прошлого года произошла аварийная ситуация с самолетом, следовавшим в Минеральные Воды. Появилась гипотеза, что вероятной причиной стала поломка шасси. Но эксперты выяснили, что причиной стало внешнее механическое воздействие, вызванное ударом при столкновении с посторонним объектом. Важно подчеркнуть, что "ЯШЗ Авиа" следит за уровнем качества выпускаемых авиационных шин, которое подтверждают результаты периодических испытаний. Для предприятия это имеет большое значение, что укрепляет доверие со стороны потребителей.

Из официального документа, предоставленного Росавиацией разработчику и производителю авиационных шин, следует, что воздушное судно выполняло регулярный рейс из Еревана в Минеральные Воды. Во время взлета экипаж почувствовал толчок на определенной скорости, но все же решил продолжить взлет и связался с диспетчером для осмотра взлетно-посадочной полосы. После получения информации о фрагментах покрышки экипаж принял решение о посадке самолета в аэропорту назначения – Минеральные Воды.

Согласно отчету специально собранной комиссии, произошло повреждение (разрыв) пневматики основного колеса. Разрушение шины не было связано с ее качеством. Причиной стал сквозной разрыв каркаса авиашины в зоне протектора и в зоне боковин, резкая деформация при повышенном внутреннем давлении вследствие удара при наезде на посторонний предмет. Это привело к падению давления и перегреву внутренних слоев. И спровоцировало отделение брекерно-протекторного слоя из-за внешнего воздействия.

На сегодня в рамках Правительственной программы импортозамещения в РФ стоит задача комплексного развития авиационной отрасли до 2030 года. ПАО "Яковлев" планирует поставить российским авиакомпаниям 142 единицы узкофюзеляжных ближнемагистральных пассажирских самолетов, предназначенных для перевозки пассажиров от 87 до 108 на дальность 3050 или 4600 км. Все эти лайнеры планируют комплектовать авиационными шинами отечественного производства уже в 2024 году.

ООО "ЯШЗ Авиа" заключило ряд договоров с разработчиками самолетов, в том числе с ПАО "Яковлев" в рамках НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы). Для обеспечения уверенного роста и развития предприятие нацелено на расширение ассортимента выпускаемой продукции и активное освоение новых рынков сбыта. В условиях честной конкуренции и вне зависимости от политической ситуации, стремится поддерживать и гарантировать высочайшее качество своей продукции.

ООО "ЯШЗ Авиа"

Сайт: aviatyres.ru

Адрес: 656023, Россия, Алтайский край, г. Барнаул , пр. Космонавтов, 12/9

Отдел продаж: 8 (3852) 200-353, user0918@yashz-avia.ru, Дарья Батырева

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