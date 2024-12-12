Кадыров: четыре человека пострадали при атаке украинского беспилотника по Грозному

Сдетонировавший дрон повредил кровлю и выбил стекла в казарменном здании спецполка полиции МВД по Чечне

12 декабря 2024, 10:55, ИА Амител

Казарма в Грозном / Фото: Telegram-канал Рамзана Кадырова

Четыре человека получили легкие ранения при уничтожении беспилотника над казарменными зданиями спецполка полиции МВД по Чечне в Грозном. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава республики Рамзан Кадыров.

"Дежуривший личный состав в это время находился в защищенных от подобных атак помещениях", – заявил он, уточнив, что атака произошла в 00:55 мск.

Сдетонировавший дрон повредил кровлю и выбил стекла. Обломки вызвали небольшое возгорание, которое оперативно потушили. Казармы значительных повреждений не получили.

Напомним, что это третий случай атаки украинских беспилотников по Чечне. До этого инциденты происходили 4 декабря и 29 октября – о пострадавших тогда не сообщалось.