"Слово надо держать". Рамзан Кадыров обратился к Трампу
Глава Чечни сомневается, что Трамп остановит конфликт на Украине за сутки
05 декабря 2024, 08:15, ИА Амител
Рамзан Кадыров / Фото: chechnya.gov.ru
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал избранного президента США Дональда Трампа сдержать обещание по остановке конфликта на Украине. Об этом он сказал в ходе прямой линии с жителями республики в своем Telegram-канале.
Рамзан Кадыров отметил, что американский лидер должен доказать свою решимость и сдержать слово.
"Если он мужчина, то он должен доказать всему миру, что он мужчина, и слово надо держать. Мы верим, что он сдержит слово. Он дал слово, что за 24 часа остановит войну", – заявил Кадыров.
Кроме того, глава Чечни усомнился в том, что Дональд Трамп сможет остановить конфликт за сутки.
08:21:41 05-12-2024
Вся Россия возлагает большие надежды на вновь избранного президента США...😆
08:37:41 05-12-2024
Может Рамзану к ВВП с тем же вопросом обратиться?
08:58:15 05-12-2024
9 авг. 2024 г. - Кадыров пообещал хорошие результаты по Курску в течение 2-3 дней....
4 мар. 2022 г. — Рамзан Кадыров обещает завершить спецоперацию в Украине за один-два дня....Сам то что из своих обещаний выполнил???
09:14:23 05-12-2024
Маруся (08:58:15 05-12-2024) 9 авг. 2024 г. - Кадыров пообещал хорошие результаты по Кур... А вот это не надо!
Извиняться придется
09:54:29 05-12-2024
Маруся (08:58:15 05-12-2024) Кадыров пообещал хорошие результаты по Курску в течение 2-3 дней.... он не уточнил для кого хорошие
09:11:07 05-12-2024
Трамп не переписывал конституцию и не обижал пенсионеров ...
12:36:04 05-12-2024
Гость (09:11:07 05-12-2024) Трамп не переписывал конституцию и не обижал пенсионеров ...... А кто тогда?
13:36:13 12-12-2024
Гость (09:11:07 05-12-2024) Трамп не переписывал конституцию и не обижал пенсионеров ...... Теперь мы знаем, что на Амике сидит пенсионер трутень и 18 бабулек которые лайкнули его)))
09:43:38 05-12-2024
комментаторы, такое ощущуение что Донни ваш президент.
мне с вами не по пути.
10:44:03 05-12-2024
Мусик (09:43:38 05-12-2024) комментаторы, такое ощущуение что Донни ваш президент.мн... С чего это?
Нам он индифферентен. А вот Рамазану - нет, почему-то.
Да, и ходить за нами не надо: у вас ус отклеился.
10:48:15 05-12-2024
Мусик (09:43:38 05-12-2024) комментаторы, такое ощущуение что Донни ваш президент.мн... В таких ситуациях обычно предлагают ехать туда где вас всё устраивает
12:37:43 05-12-2024
Мусик (09:43:38 05-12-2024) комментаторы, такое ощущуение что Донни ваш президент.мн... Муськ, а муськ. Так ведь завершения СВО ждут именно от Дони, а не от других. Другие не могут. Понимашь?
17:11:51 05-12-2024
Гость (12:37:43 05-12-2024) Муськ, а муськ. Так ведь завершения СВО ждут именно от Дони,... И он потом станет нашим президентом.
19:31:15 05-12-2024
Гость (17:11:51 05-12-2024) И он потом станет нашим президентом. ... Вот нифига себе шокирующий вывод.
Браво.
Брависсимо!