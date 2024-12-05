"Слово надо держать". Рамзан Кадыров обратился к Трампу

Глава Чечни сомневается, что Трамп остановит конфликт на Украине за сутки

05 декабря 2024, 08:15, ИА Амител

Рамзан Кадыров / Фото: chechnya.gov.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал избранного президента США Дональда Трампа сдержать обещание по остановке конфликта на Украине. Об этом он сказал в ходе прямой линии с жителями республики в своем Telegram-канале.

Рамзан Кадыров отметил, что американский лидер должен доказать свою решимость и сдержать слово.

"Если он мужчина, то он должен доказать всему миру, что он мужчина, и слово надо держать. Мы верим, что он сдержит слово. Он дал слово, что за 24 часа остановит войну", – заявил Кадыров.

Кроме того, глава Чечни усомнился в том, что Дональд Трамп сможет остановить конфликт за сутки.