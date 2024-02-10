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Кадыров назвал реакцию простых американцев на интервью Путина шокирующей

Интервью он назвал интересным, подчеркнув, что Путин выглядит "отличником среди всех президентов мира"

10 февраля 2024, 11:50, ИА Амител

Рамзан Кадыров / Фото: t.me/RKadyrov_95
Рамзан Кадыров / Фото: t.me/RKadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал шокирующей реакцию обычных американцев на интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. В своем Telegram-канале он отметил, что для большинства граждан США простая правда о спецоперации стала настоящим откровением.

"Для большинства из них простые истины, которые мы знали с самого начала проведения СВО, стали настоящим откровением. И мне, по правде, жалко западную аудиторию, которая стала замученным заложником своих же псевдолиберальных и псевдосвободных СМИ", – заявил глава Чечни.

Интервью он назвал интересным, подчеркнув, что Путин выглядит "отличником среди всех президентов мира".

Политика

Комментарии 8

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Гость

12:41:36 10-02-2024

Ещё в 1999 году Юнус-Бек Евкуров сказал что военный блок НАТО будет подбирается к границам нашей страны, чтобы её расчленить и разграбить природные ресурсы.Не прошло и четверть века, как это озвучил президент России ...

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Гость

23:56:54 10-02-2024

Гость (12:41:36 10-02-2024) Ещё в 1999 году Юнус-Бек Евкуров сказал что военный блок НАТ... Да, что тот, что другой - сказочники еще те.

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Гость

11:04:49 11-02-2024

Гость (23:56:54 10-02-2024) Да, что тот, что другой - сказочники еще те.... Кончено,ведь,военный блок НАТО несёт только свободу и демократию.Об этом вам любой либераст расстолкует

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гость

13:04:17 10-02-2024

А не кому не интересно откуда у него такая информация?

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Элен без ребят

14:38:44 10-02-2024

гость (13:04:17 10-02-2024) А не кому не интересно откуда у него такая информация?... какая такая? просто откройте комменты на канале ТК и прочтите, что пишут люди со всего мира. а для необученных языкам, там есть переводчик.

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гость

20:04:53 10-02-2024

Элен без ребят (14:38:44 10-02-2024) какая такая? просто откройте комменты на канале ТК и прочтит... знаете,чисто мое мнение-мне глубоко плевать что там говорит чужой президент в чужой стране,и думаю что со мной согласится большая часть населения планеты,так что все надувания щек о значимости этого события в заграничном мире явно не стоит выеденного яйца

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Гость

14:14:08 10-02-2024

Как будто у него был выбор.

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Гость

15:47:32 10-02-2024

Это он типа сам придумал?

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