Кадыров назвал реакцию простых американцев на интервью Путина шокирующей
Интервью он назвал интересным, подчеркнув, что Путин выглядит "отличником среди всех президентов мира"
10 февраля 2024, 11:50, ИА Амител
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал шокирующей реакцию обычных американцев на интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. В своем Telegram-канале он отметил, что для большинства граждан США простая правда о спецоперации стала настоящим откровением.
"Для большинства из них простые истины, которые мы знали с самого начала проведения СВО, стали настоящим откровением. И мне, по правде, жалко западную аудиторию, которая стала замученным заложником своих же псевдолиберальных и псевдосвободных СМИ", – заявил глава Чечни.
Интервью он назвал интересным, подчеркнув, что Путин выглядит "отличником среди всех президентов мира".
12:41:36 10-02-2024
Ещё в 1999 году Юнус-Бек Евкуров сказал что военный блок НАТО будет подбирается к границам нашей страны, чтобы её расчленить и разграбить природные ресурсы.Не прошло и четверть века, как это озвучил президент России ...
23:56:54 10-02-2024
Гость (12:41:36 10-02-2024) Ещё в 1999 году Юнус-Бек Евкуров сказал что военный блок НАТ... Да, что тот, что другой - сказочники еще те.
11:04:49 11-02-2024
Гость (23:56:54 10-02-2024) Да, что тот, что другой - сказочники еще те.... Кончено,ведь,военный блок НАТО несёт только свободу и демократию.Об этом вам любой либераст расстолкует
13:04:17 10-02-2024
А не кому не интересно откуда у него такая информация?
14:38:44 10-02-2024
гость (13:04:17 10-02-2024) А не кому не интересно откуда у него такая информация?... какая такая? просто откройте комменты на канале ТК и прочтите, что пишут люди со всего мира. а для необученных языкам, там есть переводчик.
20:04:53 10-02-2024
Элен без ребят (14:38:44 10-02-2024) какая такая? просто откройте комменты на канале ТК и прочтит... знаете,чисто мое мнение-мне глубоко плевать что там говорит чужой президент в чужой стране,и думаю что со мной согласится большая часть населения планеты,так что все надувания щек о значимости этого события в заграничном мире явно не стоит выеденного яйца
14:14:08 10-02-2024
Как будто у него был выбор.
15:47:32 10-02-2024
Это он типа сам придумал?