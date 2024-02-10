Кадыров назвал реакцию простых американцев на интервью Путина шокирующей

Интервью он назвал интересным, подчеркнув, что Путин выглядит "отличником среди всех президентов мира"

10 февраля 2024, 11:50, ИА Амител

Рамзан Кадыров / Фото: t.me/RKadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал шокирующей реакцию обычных американцев на интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. В своем Telegram-канале он отметил, что для большинства граждан США простая правда о спецоперации стала настоящим откровением.

"Для большинства из них простые истины, которые мы знали с самого начала проведения СВО, стали настоящим откровением. И мне, по правде, жалко западную аудиторию, которая стала замученным заложником своих же псевдолиберальных и псевдосвободных СМИ", – заявил глава Чечни.

Интервью он назвал интересным, подчеркнув, что Путин выглядит "отличником среди всех президентов мира".