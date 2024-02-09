"Мегахайпово". Как наблюдатели со всего мира оценили интервью Путина Такеру Карлсону
Байден попытался нивелировать информационный эффект своим обращением, но снова оплошал
09 февраля 2024, 12:49, ИА Амител
Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону было опубликовано на официальном сайте репортера в ночь на 9 февраля по московскому времени и продолжалось даже немного больше обещанного – 2 часа 7 минут и 18 секунд. Кроме того, запись беседы выложена на странице Карлсона в сети Х (бывший Twitter, заблокированный в РФ) и даже появилась на его канале в YouTube.
"Большой успех мистера Карлсона"
Британская BBC признает, что "это интервью – большой успех для мистера Карлсона, который быстро восстановился с тех пор, как в прошлом году был эффектно уволен с Fox News после того, как, по сообщениям, впал в немилость у владельца Руперта Мердока".
BBC также отмечает, что "политика на континенте меняется".
"Опросы показывают растущий уровень неуверенности европейской общественности в продолжении поддержки Украины. Ряд правых популистских партий, некоторые из них с пророссийскими наклонностями, добились успеха на выборах в различных странах. Другие, в том числе в таких экономических центрах, как Франция и Германия, демонстрируют хорошие результаты в опросах общественного мнения", – говорится в публикации британской корпорации.
Политолог и журналист Руслан Осташко в своем телеграм-канале отметил, что "интервью с Путиным набрало уже более 20 млн просмотров за пару часов на одной только странице Карлсона в соцсети X".
"С учетом сайта журналиста и всех трансляций телеканалов, в том числе зарубежных, суммарный охват может исчисляться более чем сотней миллионов просмотров. Сам Такер Карлсон после публикации заявил о безумии руководства США, которое пытается победить Россию", – сообщил Осташко.
"Устаревшие СМИ с истеблишментом недовольны"
Американский политик Роберт Кеннеди – младший назвал реакцию ряда западных СМИ и видных деятелей демократической партии на интервью "очернением Такера Карлсона".
"Устаревшие СМИ с истеблишментом недовольны тем, что он просто делает свою работу", – написал он на своей странице в сети Х.
По его мнению, "американцы смогут справиться с разговорами, заставляющими задуматься, с опасными мыслями и противоположными идеями, которые не вписываются в повестку".
"Позвольте нам самим решать", – обратился Кеннеди к яростным критикам интервью.
Стоит отметить, что для смягчения психологического эффекта от интервью президент США Джо Байден выступил с незапланированным обращением к американцам. Обращение касалось ситуации на Ближнем Востоке и вокруг Украины. Правда, поспешность в подготовке выступления привела к тому, что Байден назвал египетского лидера Абделя Фаттаха ас-Сиси "президентом Мексики".
Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон в интервью каналу MSNBC назвала Такера Карлсона "полезным идиотом".
"Если вы действительно читаете переводы того, что пишут российские СМИ, они высмеивают его. Я имею в виду, он как щенок. Вы знаете, после того как его уволили из такого количества СМИ в США… Я не удивлюсь, если он заключит контракт с российским СМИ, потому что он полезный идиот", – сказала она.
Издание Wall Street Journal обратило внимание на судьбу своего репортера Эвана Гершковича, ранее арестованного в России за шпионаж. Издание написало: "Российский лидер заявил, что обмен пленными, вероятно, приведет к освобождению Гершковича, <…> но он отказался назвать временные рамки сделки".
В двухчасовом интервью бывшему ведущему Fox News Такеру Карлсону Путин сказал, что между США и Россией обсуждается обмен пленными. Подобные переговоры приводили к обменам в прошлом, и, как сказал Путин, "вероятно, это также увенчается успехом". "Но мы должны прийти к соглашению", – пишет издание.
"Путин не сказал, кого конкретно Москва требует взамен за Гершковича или других граждан США, которые сейчас содержатся под стражей в России. Но он недвусмысленно сослался на российского оперативника Вадима Красикова, который сейчас отбывает пожизненное заключение в Германии за расстрел чеченского эмигранта в берлинском парке в 2019 году. Путин назвал Красикова, которого он не назвал по имени, русским патриотом", – говорится в материале Wall Street Journal.
"Аргументы как у Трампа"
Другая американская газета The New York Times пишет, что Путин "обращался непосредственно к американским консерваторам как раз в тот момент, когда законодатели-республиканцы задерживают оказание помощи Украине на Капитолийском холме". Издание также сообщает: аргументы российского президента схожи с теми, что приводят "такие политики, как бывший президент Дональд Трамп, которые говорят, что у Соединенных Штатов есть более насущные приоритеты, чем война за тысячи миль отсюда".
Издание Politico указало, что в ходе беседы "Карлсон никогда не упоминал бывшего президента Дональда Трампа по имени, но Путин упоминал".
"У меня были такие личные отношения с Трампом", – сказал он, добавив, что ему также лично импонировал Джордж У. Буш.
Военный обозреватель Борис Рожин в своем телеграм-канале оценил опубликованное интервью для России как "хорошую возможность донести свою позицию через стену западного мейнстрима".
"С интервью наверняка ознакомятся десятки миллионов людей на Западе. Интерес к нему на Западе очевидно огромен, что хорошо сегодня видно по американским соцсетям", – пишет Рожин.
Он уверен, что "для Карлсона это стало мегахайповым интервью, которое повысит капитализацию его личного медийного бренда".
"Заткнуть его, как Алекса Джонса, будет нелегко", – считает обозреватель.
Как считает главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, интервью показало, что Карлсон "определенно идет в большую политику".
"И вопросы задает именно с этой повесткой – пнуть конкурентов на грядущих выборах. Отсюда и Гершкович, или как его там, и неоднократная попытка на вопрос о возможном диалоге с Байденом добиться ответа: "Да о чем говорить с этим маразматиком". И правильно делает", – написала Симоньян в своем телеграм-канале.
13:05:54 09-02-2024
Им до Вали Карнавал и Бузовой, как до луны пешком по просмотрам и лайкам
14:21:36 09-02-2024
Гость (13:05:54 09-02-2024) Им до Вали Карнавал и Бузовой, как до луны пешком по просмот... Вот такие как ты и смотрят этих карнавалов и бузовых...
13:26:50 09-02-2024
А то один лохматый пуделёк загавкал,подняв хвостик позвольте взять у байдена,нуланд ему и говорит;госпади,да берите если вамтак сильно хочется Но начните с зелнского И проследите за слышимостю,всмысле звука изо рта ну кто скмже что Маск дурак?
13:33:19 09-02-2024
Чувствуется выучка чекиста - Путин реальный компьютер.Байден в этом отношении проигрывает .
14:10:31 09-02-2024
Умный. Порядочный. Патриот. Президент.
14:22:05 09-02-2024
Переведите слово "Мегахайпово" я не понимаю
18:11:27 09-02-2024
Гость (14:22:05 09-02-2024) Переведите слово "Мегахайпово" я не понимаю... "Мегахайпово" это тоже что и "очень популярно" или "чрезвычайно обсуждаемо". Такое выражение используется для описания ситуаций, явлений или событий, которые привлекают большое внимание общества или вызывают много разговоров и интереса.
19:10:21 09-02-2024
Александр (18:11:27 09-02-2024) "Мегахайпово" это тоже что и "очень популярно" или "чрезвыча... Не соответствует ваше разъяснение в данном контексте теме, так как разовор идет о крайне серьёзных вопросах. В шоубиз, искусстве, кинематографии - без вопросов. Но здесь - нет!
14:54:48 09-02-2024
перевод: обо всем и ни о чем.
15:11:30 09-02-2024
Клара (14:54:48 09-02-2024) перевод: обо всем и ни о чем.... Это не для тебя интервью было, это для западных зрителей.
15:31:10 09-02-2024
Клара (14:54:48 09-02-2024) перевод: обо всем и ни о чем.... ну так это золотой стандарт публичной речи политиков
15:15:27 09-02-2024
шо, западные наблюдатели опять в восторге от путина?
15:23:32 09-02-2024
CNN с заглавной страницы вещает что Путин дал бессвязное лживое интервью. Так работает их пропаганда. Так работает их "демократия".
15:26:38 09-02-2024
Гость (14:22:05 09-02-2024) Переведите слово "Мегахайпово" я не понимаю... Хайп - искусственно раздуваемая шумиха в целях манипуляции общественным сознанием. Таким образом "мегайпово" - это характеристика действо , направленное на раздувание очень большой шумихи с манипуляторскими целями.
20:38:27 09-02-2024
Гость (13:05:54 09-02-2024) Им до Вали Карнавал и Бузовой, как до луны пешком по просмот... На педерастов, типа вали или карнавала, равняться не стоит.
21:33:08 09-02-2024
Кто жил в СССР, сразу увидит, как сильно поглупел народ в России, после лучшего народного образования получили поколения придурков которое нихрена не понял о чём говорил их президент и навряд ли слушал.
09:21:47 10-02-2024
Интервью действительно получилось хайповым - весь мир смеется
11:43:03 10-02-2024
Гость (09:21:47 10-02-2024) Интервью действительно получилось хайповым - весь мир смеетс... весь мир- це який із вами, клоуны? так они не с вами, а над вами ржут, ага.
20:23:09 10-02-2024
Гость (09:21:47 10-02-2024) Интервью действительно получилось хайповым - весь мир смеетс... На усраине смеются?
22:49:12 12-02-2024
Наблюдатели бывают на выборах. А в этом "интервью" нечего было и наблюдать. Кстати, Такер все два часа просидел с офигевшим выражением лица. Он то ожидал хайповых фразочек, а получил коктейль из половцев с печенегами, хмельницким и Польшей, развязавшей вторую мировую.