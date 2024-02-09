"Мегахайпово". Как наблюдатели со всего мира оценили интервью Путина Такеру Карлсону

Байден попытался нивелировать информационный эффект своим обращением, но снова оплошал

09 февраля 2024, 12:49, ИА Амител

Владимир Путин и Такер Карлсон / Фото: кадр из интервью

Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону было опубликовано на официальном сайте репортера в ночь на 9 февраля по московскому времени и продолжалось даже немного больше обещанного – 2 часа 7 минут и 18 секунд. Кроме того, запись беседы выложена на странице Карлсона в сети Х (бывший Twitter, заблокированный в РФ) и даже появилась на его канале в YouTube.

"Большой успех мистера Карлсона"

Британская BBC признает , что "это интервью – большой успех для мистера Карлсона, который быстро восстановился с тех пор, как в прошлом году был эффектно уволен с Fox News после того, как, по сообщениям, впал в немилость у владельца Руперта Мердока".

BBC также отмечает, что "политика на континенте меняется".

"Опросы показывают растущий уровень неуверенности европейской общественности в продолжении поддержки Украины. Ряд правых популистских партий, некоторые из них с пророссийскими наклонностями, добились успеха на выборах в различных странах. Другие, в том числе в таких экономических центрах, как Франция и Германия, демонстрируют хорошие результаты в опросах общественного мнения", – говорится в публикации британской корпорации.

Политолог и журналист Руслан Осташко в своем телеграм-канале отметил , что "интервью с Путиным набрало уже более 20 млн просмотров за пару часов на одной только странице Карлсона в соцсети X".

"С учетом сайта журналиста и всех трансляций телеканалов, в том числе зарубежных, суммарный охват может исчисляться более чем сотней миллионов просмотров. Сам Такер Карлсон после публикации заявил о безумии руководства США, которое пытается победить Россию", – сообщил Осташко.

"Устаревшие СМИ с истеблишментом недовольны"

Американский политик Роберт Кеннеди – младший назвал реакцию ряда западных СМИ и видных деятелей демократической партии на интервью "очернением Такера Карлсона".

"Устаревшие СМИ с истеблишментом недовольны тем, что он просто делает свою работу", – написал он на своей странице в сети Х.

По его мнению, "американцы смогут справиться с разговорами, заставляющими задуматься, с опасными мыслями и противоположными идеями, которые не вписываются в повестку".

"Позвольте нам самим решать", – обратился Кеннеди к яростным критикам интервью.

Стоит отметить, что для смягчения психологического эффекта от интервью президент США Джо Байден выступил с незапланированным обращением к американцам. Обращение касалось ситуации на Ближнем Востоке и вокруг Украины. Правда, поспешность в подготовке выступления привела к тому, что Байден назвал египетского лидера Абделя Фаттаха ас-Сиси "президентом Мексики".

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон в интервью каналу MSNBC назвала Такера Карлсона "полезным идиотом".

"Если вы действительно читаете переводы того, что пишут российские СМИ, они высмеивают его. Я имею в виду, он как щенок. Вы знаете, после того как его уволили из такого количества СМИ в США… Я не удивлюсь, если он заключит контракт с российским СМИ, потому что он полезный идиот", – сказала она.

Издание Wall Street Journal обратило внимание на судьбу своего репортера Эвана Гершковича, ранее арестованного в России за шпионаж. Издание написало: "Российский лидер заявил, что обмен пленными, вероятно, приведет к освобождению Гершковича, <…> но он отказался назвать временные рамки сделки".



В двухчасовом интервью бывшему ведущему Fox News Такеру Карлсону Путин сказал, что между США и Россией обсуждается обмен пленными. Подобные переговоры приводили к обменам в прошлом, и, как сказал Путин, "вероятно, это также увенчается успехом". "Но мы должны прийти к соглашению", – пишет издание.

"Путин не сказал, кого конкретно Москва требует взамен за Гершковича или других граждан США, которые сейчас содержатся под стражей в России. Но он недвусмысленно сослался на российского оперативника Вадима Красикова, который сейчас отбывает пожизненное заключение в Германии за расстрел чеченского эмигранта в берлинском парке в 2019 году. Путин назвал Красикова, которого он не назвал по имени, русским патриотом", – говорится в материале Wall Street Journal.

"Аргументы как у Трампа"

Другая американская газета The New York Times пишет , что Путин "обращался непосредственно к американским консерваторам как раз в тот момент, когда законодатели-республиканцы задерживают оказание помощи Украине на Капитолийском холме". Издание также сообщает: аргументы российского президента схожи с теми, что приводят "такие политики, как бывший президент Дональд Трамп, которые говорят, что у Соединенных Штатов есть более насущные приоритеты, чем война за тысячи миль отсюда".

Издание Politico указало , что в ходе беседы "Карлсон никогда не упоминал бывшего президента Дональда Трампа по имени, но Путин упоминал".

"У меня были такие личные отношения с Трампом", – сказал он, добавив, что ему также лично импонировал Джордж У. Буш.

Военный обозреватель Борис Рожин в своем телеграм-канале оценил опубликованное интервью для России как "хорошую возможность донести свою позицию через стену западного мейнстрима".

"С интервью наверняка ознакомятся десятки миллионов людей на Западе. Интерес к нему на Западе очевидно огромен, что хорошо сегодня видно по американским соцсетям", – пишет Рожин.

Он уверен, что "для Карлсона это стало мегахайповым интервью, которое повысит капитализацию его личного медийного бренда".

"Заткнуть его, как Алекса Джонса, будет нелегко", – считает обозреватель.

Как считает главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, интервью показало, что Карлсон "определенно идет в большую политику".