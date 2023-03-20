Кадыров объяснил значение слова "дон"
Об этом глава Чеченской Республики рассказал на телеканале "Россия 1"
20 марта 2023, 15:00, ИА Амител
Кадр из видео: телеграм-канал "Пул N3"
Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил значение слова "дон", которое он постоянно употребляет в речи.
Соответствующий фрагмент телепрограммы "Москва. Кремль. Путин" опубликовал журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов в Telegram.
"Это для связки слов. Бывает "короче говоря", то же самое "дон". Это значения не имеет, просто для связки слов говорю. И акцент, что я чеченец, тоже обозначаю этим. И больше ничего", – сказал чеченский лидер.
Ранее Кадыров опроверг слухи о том, что он неизлечимо болен.
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