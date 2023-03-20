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Кадыров объяснил значение слова "дон"

Об этом глава Чеченской Республики рассказал на телеканале "Россия 1"

20 марта 2023, 15:00, ИА Амител

Кадр из видео: телеграм-канал "Пул N3"
Кадр из видео: телеграм-канал "Пул N3"

Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил значение слова "дон", которое он постоянно употребляет в речи. 

Соответствующий фрагмент телепрограммы "Москва. Кремль. Путин" опубликовал журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов в Telegram.

"Это для связки слов. Бывает "короче говоря", то же самое "дон". Это значения не имеет, просто для связки слов говорю. И акцент, что я чеченец, тоже обозначаю этим. И больше ничего", – сказал чеченский лидер. 

Ранее Кадыров опроверг слухи о том, что он неизлечимо болен.

Комментарии 3

  • Э рон дон, дон...
    20 марта, Гость   Ответить
  • Некоторые русские постоянно употребляют слово "вот" место не к месту.
    20 марта, Гость   Ответить
  • Даже писатели в разговорной речи )
    20 марта, Гость   Ответить
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