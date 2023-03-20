Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил значение слова "дон", которое он постоянно употребляет в речи.

Соответствующий фрагмент телепрограммы "Москва. Кремль. Путин" опубликовал журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов в Telegram.

"Это для связки слов. Бывает "короче говоря", то же самое "дон". Это значения не имеет, просто для связки слов говорю. И акцент, что я чеченец, тоже обозначаю этим. И больше ничего", – сказал чеченский лидер.