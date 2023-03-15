Кадыров опроверг слухи о том, что он смертельно болен

Глава Чеченской Республики рассказал, что занимается спортом и ездит в горы

15 марта 2023, 21:40, ИА Амител

Фото: t.me/RKadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг слухи о том, что он неизлечимо болен. Пост об этом политик опубликовал в своём Telegram-канале.

Кадыров заявил, что ему жаль тех, кто надеется на правдивость подобных сообщений. Он также добавил, что продолжает заниматься спортом, ездить в горы и решать вопросы, важные для Чечни.

Ранее в телеграм-каналах распространилась информация о том, что у Рамзана Кадырова нашли серьёзное заболевание почек. В пользу этой теории приводили то, что политик пропустил послание Владимира Путина Федеральному собранию, а также набрал в весе.