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Кадыров опроверг слухи о том, что он смертельно болен

Глава Чеченской Республики рассказал, что занимается спортом и ездит в горы

15 марта 2023, 21:40, ИА Амител

Фото: t.me/RKadyrov_95
Фото: t.me/RKadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг слухи о том, что он неизлечимо болен. Пост об этом политик опубликовал в своём Telegram-канале.

Кадыров заявил, что ему жаль тех, кто надеется на правдивость подобных сообщений. Он также добавил, что продолжает заниматься спортом, ездить в горы и решать вопросы, важные для Чечни.

Ранее в телеграм-каналах распространилась информация о том, что у Рамзана Кадырова нашли серьёзное заболевание почек. В пользу этой теории приводили то, что политик пропустил послание Владимира Путина Федеральному собранию, а также набрал в весе.

Комментарии 8

  • Что с лицом ?
    15 марта, Гость   Ответить
  • Прописная истина, спорт и горы наоборот уменьшают массу тела.
    16 марта, Гость   Ответить
  • Что с лицом ---телевизор любит смотреть
    16 марта, Гость   Ответить
  • он в этом наряде на священника похож
    16 марта, Гость   Ответить
  • ожирение - не болезнь?
    16 марта, Гость   Ответить
  • А я обожаю Кадырова, так же как и Путина. Они МУЖИКИ, побольше бы таких. Он не будет обсуждать правильно или нет. Как он сказал выше:" Если Путин прикажет он и на Америку пойдет". Только так мы сможем победить и не один враг нам будет не страшен. Здоровья Вам и сил на благо и процветание нашей великой страны!!!
    16 марта, Гость   Ответить
  • Портретики повесил? На ночь молишься на них?
    16 марта, Гость   Ответить
  • повесила конечно, им в администрации сказали
    16 марта, Гость   Ответить
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