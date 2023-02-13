Кадыров выразил готовность пойти "хоть на Америку", если прикажет Путин
По его словам, для этого есть все необходимые силы, средства и техника
13 февраля 2023, 10:40, ИА Амител
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал слухи о планах России захватить Молдавию и заявил, что в случае приказа от Владимира Путина готов пойти "хоть на Америку".
В телеграм-канале чеченский лидер написал, что на "украинском горизонте" появился "один самоуверенный знаток", который раскрыл якобы "зловещие планы" по захвату Молдавии и развал РФ "на десяток стран".
"Поясняю для таких экспертов: вам до планов России ещё учиться и учиться. Если будет приказ Верховного Главнокомандующего, мы готовы хоть на Америку отправиться, оставим Молдову далеко за спиной. И любой такой приказ не обсуждается, а выполняется. Есть все необходимые силы, средства и техника, чтобы воплотить его в жизнь", – пояснил он.
Кадыров также заявил, что попытки Запада развалить Россию тянутся 1990-х годов, однако границы РФ "меняются только тогда, когда она сама этого захочет".
Ранее Рамзан Кадыров стихами ответил на песню Семёна Слепакова с критикой СВО.
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