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Кадыров выразил готовность пойти "хоть на Америку", если прикажет Путин

По его словам, для этого есть все необходимые силы, средства и техника

13 февраля 2023, 10:40, ИА Амител

Фото: t.me/RKadyrov_95
Фото: t.me/RKadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал слухи о планах России захватить Молдавию и заявил, что в случае приказа от Владимира Путина готов пойти "хоть на Америку".

В телеграм-канале чеченский лидер написал, что на "украинском горизонте" появился "один самоуверенный знаток", который раскрыл якобы "зловещие планы" по захвату Молдавии и развал РФ "на десяток стран".

"Поясняю для таких экспертов: вам до планов России ещё учиться и учиться. Если будет приказ Верховного Главнокомандующего, мы готовы хоть на Америку отправиться, оставим Молдову далеко за спиной. И любой такой приказ не обсуждается, а выполняется. Есть все необходимые силы, средства и техника, чтобы воплотить его в жизнь", – пояснил он.

Кадыров также заявил, что попытки Запада развалить Россию тянутся 1990-х годов, однако границы РФ "меняются только тогда, когда она сама этого захочет".

Ранее Рамзан Кадыров стихами ответил на песню Семёна Слепакова с критикой СВО.

Комментарии 17

  • "политики" в РФ переквалифицировались в шутов.
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Первый этап-дойти до польской границы.
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Попутного ветра ...
    13 февраля, Гость   Ответить
  • ему бы до врачей дойти для начала
    13 февраля, Гость   Ответить
  • На тепловизоры уже сейчас всем миром собираем, свою бывшую окраину от фашистов освободить. А в Америке намного сложнее будет - там нигры, и считают её своей Родиной.
    13 февраля, Гость   Ответить
  • попытки Запада развалить Россию тянутся 1990-х годов --- с 90-х годов 16-го века, когда поляки в Москву начали подтягиваться
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Все бы такие губернаторы были! Давно бы уже победили! И внешнего и особенно внутреннего врага.
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Как только финансовый дождь прекратится, он точно пойдет хоть куда...
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, не хоть куда, а на Москву.
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Второй этап-дойти от тайги до британских морей.
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Чушь несусветная
    13 февраля, Гость   Ответить
  • "политики" в РФ переквалифицировались в шутов. ++++++++++
    13 февраля, Гость   Ответить
  • На Украине вообще рулит профессиональный шут, народ избрал
    13 февраля, Гость   Ответить
  • А в США президент, хоть не профессиональный комик, но смешной
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, не хоть куда, а на Москву.------------Не на Москву а на Мекку, в Москве ему быстро наваляют по толстым щам, да ему и в Мекке наваляют.
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Но звучит другой приказ - брать каждое село на 50 жителей
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Кадырову давно пора в психбольнице несколько курсов лечения пройти. И вообще Кадыров - это же путинская шавка, лает, а не кусает!!! Ти-Ток воин :)))))
    14 февраля, Гость   Ответить
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