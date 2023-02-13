Кадыров выразил готовность пойти "хоть на Америку", если прикажет Путин

По его словам, для этого есть все необходимые силы, средства и техника

13 февраля 2023, 10:40, ИА Амител

Фото: t.me/RKadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал слухи о планах России захватить Молдавию и заявил, что в случае приказа от Владимира Путина готов пойти "хоть на Америку".

В телеграм-канале чеченский лидер написал, что на "украинском горизонте" появился "один самоуверенный знаток", который раскрыл якобы "зловещие планы" по захвату Молдавии и развал РФ "на десяток стран".

"Поясняю для таких экспертов: вам до планов России ещё учиться и учиться. Если будет приказ Верховного Главнокомандующего, мы готовы хоть на Америку отправиться, оставим Молдову далеко за спиной. И любой такой приказ не обсуждается, а выполняется. Есть все необходимые силы, средства и техника, чтобы воплотить его в жизнь", – пояснил он.

Кадыров также заявил, что попытки Запада развалить Россию тянутся 1990-х годов, однако границы РФ "меняются только тогда, когда она сама этого захочет".

Ранее Рамзан Кадыров стихами ответил на песню Семёна Слепакова с критикой СВО.