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Кадыров опубликовал видео на фоне слухов о своей смерти

Он прогулялся под дождем и посоветовал всем сделать это

17 сентября 2023, 19:31, ИА Амител

Фото: t.me/RKadyrov_95
Фото: t.me/RKadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на слухи о своей смерти. Об этом сообщает РИА Новости.

Кадыров опубликовал видеозапись своей прогулки под дождем. 

Ранее в социальных сетях появились сообщения о том, что Кадыров лежит в коме. Ряд телеграм-каналов писали о том, что он умер.

Тем, кто "не может отличить правду от лжи в интернете", Кадыров посоветовал также выйти под дождь.

Политика

Комментарии 2

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Гость

21:31:21 17-09-2023

Рригожин тожевидио скидывал

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Гость

15:27:57 18-09-2023

Чёт попышнел кадыров

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