Кадыров опубликовал видео на фоне слухов о своей смерти
Он прогулялся под дождем и посоветовал всем сделать это
17 сентября 2023, 19:31, ИА Амител
Фото: t.me/RKadyrov_95
Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на слухи о своей смерти. Об этом сообщает РИА Новости.
Кадыров опубликовал видеозапись своей прогулки под дождем.
Ранее в социальных сетях появились сообщения о том, что Кадыров лежит в коме. Ряд телеграм-каналов писали о том, что он умер.
Тем, кто "не может отличить правду от лжи в интернете", Кадыров посоветовал также выйти под дождь.
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