Ким Чен Ын сделал подарок Тихоокеанскому флоту

В ответ он получил подарки от представителей ВС РФ

17 сентября 2023, 16:16, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Северокорейский лидер Ким Чен Ын во время своего визита в Приморье передал подарок Тихоокеанскому флоту. Об этом сообщает Северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

В ответ на свой презент Ким Чен Ын получил подарки от главы Минобороны РФ Сергея Шойгу и командующего дальней авиацией ВКС России Сергея Кобылаша.

Какими именно подарками обменялись стороны, не уточняется.