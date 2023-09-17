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Ким Чен Ын сделал подарок Тихоокеанскому флоту

В ответ он получил подарки от представителей ВС РФ

17 сентября 2023, 16:16, ИА Амител

Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru

Северокорейский лидер Ким Чен Ын во время своего визита в Приморье передал подарок Тихоокеанскому флоту. Об этом сообщает Северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

В ответ на свой презент Ким Чен Ын получил подарки от главы Минобороны РФ Сергея Шойгу и командующего дальней авиацией ВКС России Сергея Кобылаша.

Какими именно подарками обменялись стороны, не уточняется.

Политика

Комментарии 1

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Гость

11:40:09 18-09-2023

Заокеанский гегемон объявит санкции на эти подарки,а европейские шавки согласно затявкают.Единогласно и свободно.

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