Ким Чен Ын сделал подарок Тихоокеанскому флоту
В ответ он получил подарки от представителей ВС РФ
17 сентября 2023, 16:16, ИА Амител
Фото: kremlin.ru
Северокорейский лидер Ким Чен Ын во время своего визита в Приморье передал подарок Тихоокеанскому флоту. Об этом сообщает Северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
В ответ на свой презент Ким Чен Ын получил подарки от главы Минобороны РФ Сергея Шойгу и командующего дальней авиацией ВКС России Сергея Кобылаша.
Какими именно подарками обменялись стороны, не уточняется.
11:40:09 18-09-2023
Заокеанский гегемон объявит санкции на эти подарки,а европейские шавки согласно затявкают.Единогласно и свободно.