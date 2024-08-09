Кадыров пообещал хорошие результаты в Курской области в ближайшее время

Накануне командир чеченского спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов

09 августа 2024, 20:30, ИА Амител

Рамзан Кадыров / Источник: Telegram-канал главы Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал хорошие результаты в Курской области в течение двух-трех дней. Об этом сообщает информационное агентство "Чечня Сегодня".

"Подождите два-три дня, будут хорошие результаты (в Курской области - ред.)", - цитирует агентство Кадырова.

Накануне командир чеченского спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов сообщил, что находится в Курской области, как и один из отрядов этого подразделения.