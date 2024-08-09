Кадыров пообещал хорошие результаты в Курской области в ближайшее время
Накануне командир чеченского спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов
09 августа 2024, 20:30, ИА Амител
Рамзан Кадыров / Источник: Telegram-канал главы Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал хорошие результаты в Курской области в течение двух-трех дней. Об этом сообщает информационное агентство "Чечня Сегодня".
"Подождите два-три дня, будут хорошие результаты (в Курской области - ред.)", - цитирует агентство Кадырова.
Накануне командир чеченского спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов сообщил, что находится в Курской области, как и один из отрядов этого подразделения.
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23:22:32 11-08-2024
Верим рамзану!)))