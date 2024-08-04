Кадыров попросил Минобороны дать Чечне право создавать полки и батальоны
По его словам, у ВСУ военнослужащие "бегут от всего", а российские войска "бегут на них", чтобы уничтожать "эту нечисть, этот сатанизм"
04 августа 2024, 20:40, ИА Амител
Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к Минобороны РФ с просьбой предоставить властям республики возможность создавать полки и батальоны, чтобы впоследствии отправлять их для участия в боевых действиях в зоне проведения спецоперации на Украине. Об этом сообщает "Ъ".
По его словам, у Вооруженных сил Украины военнослужащие "бегут от всего", а российские войска "бегут на них", чтобы уничтожать "эту нечисть, этот сатанизм". Он попросил "дать эту возможность" Чечне, чтобы усилить российские силы в зоне СВО.
А также отметил, что Российский университет спецназа не успевает готовить добровольцев для отправки в зону конфликта. Причиной служит большой поток желающих пройти обучение и принять участие в российской спецоперации.
21:22:21 04-08-2024
Сильно сказано.
В каких войсках служил ?
23:20:17 04-08-2024
Гость (21:22:21 04-08-2024) Сильно сказано.В каких войсках служил ?... Извиниться то готов?
Там ещё и Адам есть, он вообще лютый, с такими не базарит
21:22:36 04-08-2024
На примере Университета спецназа видно из кого и для чего они хотят создавать полки.Из чехов один Алаутдинов нормально повоевал...
22:43:40 04-08-2024
Женя (21:22:36 04-08-2024) На примере Университета спецназа видно из кого и для чего он...
А двести лет назад из дагестанцев один Багратион пормально повоевал.
23:19:03 04-08-2024
То-есть частной армии ему уже не хватает. Пора уже волноваться?
09:36:59 05-08-2024
" большой поток желающих пройти обучение и принять участие в российской спецоперации.", настоящие патриоты, не диванные.
09:43:39 05-08-2024
Советский союз доверил им базы хранения оружия на их территори, и все еще помнят как они распорядились им в 92-99 годах. Так что нет.
10:23:20 05-08-2024
Гость (09:43:39 05-08-2024) Советский союз доверил им базы хранения оружия на их террито...
Ваше мнение принято к сведению.
10:40:23 05-08-2024
Гость (10:23:20 05-08-2024) Ваше мнение принято к сведению.... Это не мнение. Это факт.