Кадыров попросил Минобороны дать Чечне право создавать полки и батальоны

По его словам, у ВСУ военнослужащие "бегут от всего", а российские войска "бегут на них", чтобы уничтожать "эту нечисть, этот сатанизм"

04 августа 2024, 20:40, ИА Амител

Рамзан Кадыров / Источник: Telegram-канал главы Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к Минобороны РФ с просьбой предоставить властям республики возможность создавать полки и батальоны, чтобы впоследствии отправлять их для участия в боевых действиях в зоне проведения спецоперации на Украине. Об этом сообщает "Ъ".

По его словам, у Вооруженных сил Украины военнослужащие "бегут от всего", а российские войска "бегут на них", чтобы уничтожать "эту нечисть, этот сатанизм". Он попросил "дать эту возможность" Чечне, чтобы усилить российские силы в зоне СВО.

А также отметил, что Российский университет спецназа не успевает готовить добровольцев для отправки в зону конфликта. Причиной служит большой поток желающих пройти обучение и принять участие в российской спецоперации.