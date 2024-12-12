Кадыров пообещал отомстить за раненых при ударе беспилотника по Грозному
Он заявил, что резерв из 84 тысяч добровольцев и бойцов подразделений Чечни готов "выдвинуться на передовую по первому приказу"
12 декабря 2024, 16:41, ИА Амител
Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал отомстить за раненых во время удара БПЛА по казарменным зданиям спецполка полиции имени Ахмата Кадырова в Грозном. Об этом он заявил в Telegram-канале.
По его словам, резерв из 84 тысяч добровольцев и бойцов подразделений Чечни готов "выдвинуться на передовую по первому приказу".
"Мы это так не оставим! И только за этих четырех раненых мы положим 400 укронатовцев", – добавил Кадыров.
Напомним, что беспилотник ударил по Грозному минувшей ночью. Как заявлял Кадыров, пострадали четыре человека – у них выявили легкие ранения.
17:18:03 12-12-2024
Он заявил, что резерв из 84 тысяч добровольцев и бойцов подразделений Чечни готов "выдвинуться на передовую по первому приказу"// А кто отдает приказ чего ждет?
17:35:22 12-12-2024
Месть за месть? Укры были вынуждены огрызнуться в ответ на агрессию Чечни, а та, вместо того чтобы раскаяться и угомониться, грозит Незалежной "возмездием"!?
18:05:16 12-12-2024
Они идут... В тиктоке...
20:11:38 12-12-2024
Это не те стоят, которых хохлы на границе просто обошли?
20:21:33 12-12-2024
Гость (20:11:38 12-12-2024) Это не те стоят, которых хохлы на границе просто обошли?... Они разминулись. Но потом -то все Апти объяснил же