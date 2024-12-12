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Кадыров пообещал отомстить за раненых при ударе беспилотника по Грозному

Он заявил, что резерв из 84 тысяч добровольцев и бойцов подразделений Чечни готов "выдвинуться на передовую по первому приказу"

12 декабря 2024, 16:41, ИА Амител

Рамзан Кадыров / Фото: chechnya.gov.ru
Рамзан Кадыров / Фото: chechnya.gov.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал отомстить за раненых во время удара БПЛА по казарменным зданиям спецполка полиции имени Ахмата Кадырова в Грозном. Об этом он заявил в Telegram-канале.

По его словам, резерв из 84 тысяч добровольцев и бойцов подразделений Чечни готов "выдвинуться на передовую по первому приказу".

"Мы это так не оставим! И только за этих четырех раненых мы положим 400 укронатовцев", – добавил Кадыров.

Напомним, что беспилотник ударил по Грозному минувшей ночью. Как заявлял Кадыров, пострадали четыре человека – у них выявили легкие ранения.

Происшествия Рамзан Кадыров

Комментарии 5

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Гость

17:18:03 12-12-2024

Он заявил, что резерв из 84 тысяч добровольцев и бойцов подразделений Чечни готов "выдвинуться на передовую по первому приказу"// А кто отдает приказ чего ждет?

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Гость

17:35:22 12-12-2024

Месть за месть? Укры были вынуждены огрызнуться в ответ на агрессию Чечни, а та, вместо того чтобы раскаяться и угомониться, грозит Незалежной "возмездием"!?

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Гена

18:05:16 12-12-2024

Они идут... В тиктоке...

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Гость

20:11:38 12-12-2024

Это не те стоят, которых хохлы на границе просто обошли?

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Пузырек

20:21:33 12-12-2024

Гость (20:11:38 12-12-2024) Это не те стоят, которых хохлы на границе просто обошли?... Они разминулись. Но потом -то все Апти объяснил же

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