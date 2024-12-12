Кадыров пообещал отомстить за раненых при ударе беспилотника по Грозному

Он заявил, что резерв из 84 тысяч добровольцев и бойцов подразделений Чечни готов "выдвинуться на передовую по первому приказу"

12 декабря 2024, 16:41, ИА Амител

Рамзан Кадыров / Фото: chechnya.gov.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал отомстить за раненых во время удара БПЛА по казарменным зданиям спецполка полиции имени Ахмата Кадырова в Грозном. Об этом он заявил в Telegram-канале.

По его словам, резерв из 84 тысяч добровольцев и бойцов подразделений Чечни готов "выдвинуться на передовую по первому приказу".

"Мы это так не оставим! И только за этих четырех раненых мы положим 400 укронатовцев", – добавил Кадыров.

Напомним, что беспилотник ударил по Грозному минувшей ночью. Как заявлял Кадыров, пострадали четыре человека – у них выявили легкие ранения.