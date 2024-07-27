Кадыров призвал заблокировать YouTube к "чертовой матери"

По словам главы Чечни, сам он этим сайтом никогда не пользуется

27 июля 2024, 09:41, ИА Амител

Рамзан Кадыров / Фото: t.me/RKadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал заблокировать YouTube в России, пишет РИА Новости.

"Надо не замедлять, надо закрыть к чертовой матери – и все. И легче будет нам", – сказал он корреспонденту.

Кадыров отметил, что никогда не заходит на YouTube, а также признал, что Россия опаздывает с вопросом блокировки этого сайта.

По его словам, YouTube блокирует каналы, защищающие интересы России и Чечни и свободу слова, в то время как поддерживает "шайтанов", вводящих людей в заблуждение.

Глава республики подчеркнул, что в России давно пора заблокировать этот сервис и все американские сайты и каналы.

25 июля председатель IT-комитета Госдумы Александр Хинштейн заявил, что до конца текущей недели скорость загрузки YouTube на компьютерах может снизиться до 40%, а к концу следующей – уже до 70%.