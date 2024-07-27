Кадыров призвал заблокировать YouTube к "чертовой матери"
По словам главы Чечни, сам он этим сайтом никогда не пользуется
27 июля 2024, 09:41, ИА Амител
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал заблокировать YouTube в России, пишет РИА Новости.
"Надо не замедлять, надо закрыть к чертовой матери – и все. И легче будет нам", – сказал он корреспонденту.
Кадыров отметил, что никогда не заходит на YouTube, а также признал, что Россия опаздывает с вопросом блокировки этого сайта.
По его словам, YouTube блокирует каналы, защищающие интересы России и Чечни и свободу слова, в то время как поддерживает "шайтанов", вводящих людей в заблуждение.
Глава республики подчеркнул, что в России давно пора заблокировать этот сервис и все американские сайты и каналы.
25 июля председатель IT-комитета Госдумы Александр Хинштейн заявил, что до конца текущей недели скорость загрузки YouTube на компьютерах может снизиться до 40%, а к концу следующей – уже до 70%.
09:42:19 27-07-2024
Чё же он не идёт в президенты баллотироваться?)
00:46:02 28-07-2024
Гость (09:42:19 27-07-2024) Чё же он не идёт в президенты баллотироваться?)... Его и так неплохо кормят!
09:47:39 27-07-2024
А кто это - Кадыров? - он же помер.
09:49:03 27-07-2024
Победителей не судят
10:03:10 27-07-2024
Правильно говорит, ещё и телевизоры нужно запретить. В Коране всё, что нужно человеку есть, сиди читай, становись лучше
10:05:36 27-07-2024
Если не пользутся то откуда знает про сайт который заблокировал шамана и прочих газмановых?
12:05:26 27-07-2024
Все недружественные ресурсы заблокировать и автомобили из недружественных стран у чиновников изъять, в том числе и мерседесы, ламборгини и прочие астон мартины Рамзана.
15:35:39 27-07-2024
Надо своё создавать.Пора избавляться от паханских указаний типа это запретить,это не пущать,слушать сюда.А вот это так, а не этак,как вы раньше думали...
23:52:55 27-07-2024
Гость (15:35:39 27-07-2024) Надо своё создавать.Пора избавляться от паханских указаний т... Тут руками работать надо.
А дети у нас хорошие, да.
14:18:30 29-07-2024
Запретите уже ему "призывать". И вообще уже пора запретить депутатам и "руководителям" что-либо "запрещать" нормальным людям. Пусть создают условия для развития а не запрещают.