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Кадыров призвал заблокировать YouTube к "чертовой матери"

По словам главы Чечни, сам он этим сайтом никогда не пользуется

27 июля 2024, 09:41, ИА Амител

Рамзан Кадыров / Фото: t.me/RKadyrov_95
Рамзан Кадыров / Фото: t.me/RKadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал заблокировать YouTube в России, пишет РИА Новости.

"Надо не замедлять, надо закрыть к чертовой матери – и все. И легче будет нам", – сказал он корреспонденту.

Кадыров отметил, что никогда не заходит на YouTube, а также признал, что Россия опаздывает с вопросом блокировки этого сайта.

По его словам, YouTube блокирует каналы, защищающие интересы России и Чечни и свободу слова, в то время как поддерживает "шайтанов", вводящих людей в заблуждение.

Глава республики подчеркнул, что в России давно пора заблокировать этот сервис и все американские сайты и каналы.

25 июля председатель IT-комитета Госдумы Александр Хинштейн заявил, что до конца текущей недели скорость загрузки YouTube на компьютерах может снизиться до 40%, а к концу следующей – уже до 70%.

соцсети инициативы

Комментарии 10

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Гость

09:42:19 27-07-2024

Чё же он не идёт в президенты баллотироваться?)

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Гость

00:46:02 28-07-2024

Гость (09:42:19 27-07-2024) Чё же он не идёт в президенты баллотироваться?)... Его и так неплохо кормят!

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Олег

09:47:39 27-07-2024

А кто это - Кадыров? - он же помер.

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Гость

09:49:03 27-07-2024

Победителей не судят

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Гость

10:03:10 27-07-2024

Правильно говорит, ещё и телевизоры нужно запретить. В Коране всё, что нужно человеку есть, сиди читай, становись лучше

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Гость

10:05:36 27-07-2024

Если не пользутся то откуда знает про сайт который заблокировал шамана и прочих газмановых?

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RUSSKIY

12:05:26 27-07-2024

Все недружественные ресурсы заблокировать и автомобили из недружественных стран у чиновников изъять, в том числе и мерседесы, ламборгини и прочие астон мартины Рамзана.

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Гость

15:35:39 27-07-2024

Надо своё создавать.Пора избавляться от паханских указаний типа это запретить,это не пущать,слушать сюда.А вот это так, а не этак,как вы раньше думали...

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Musik

23:52:55 27-07-2024

Гость (15:35:39 27-07-2024) Надо своё создавать.Пора избавляться от паханских указаний т... Тут руками работать надо.
А дети у нас хорошие, да.

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Гость++

14:18:30 29-07-2024

Запретите уже ему "призывать". И вообще уже пора запретить депутатам и "руководителям" что-либо "запрещать" нормальным людям. Пусть создают условия для развития а не запрещают.

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