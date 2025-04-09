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Кадыров поручил выдворить из Чечни семьи организаторов нападения на пост ДПС

По его словам, руководили нападением уроженцы региона, которые проживают в Турции

09 апреля 2025, 14:01, ИА Амител

Рамзан Кадыров / Фото: chechnya.gov.ru
Рамзан Кадыров / Фото: chechnya.gov.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил правоохранительным органам выдворить с территории Чечни отцов и братьев организаторов и исполнителя нападения на пост ДПС, в результате которого погиб полицейский. Об этом он заявил на видео, которое опубликовал в своем Telegram-канале.

"МВД и Росгвардии совместно с ФСБ надо выдворить с территории республики отцов и братьев тех, кто стоит за этим. Их имущество надо изъять. Если они после этого не прекратят работать на Украину, которая их финансирует, тогда и других родственников необходимо выслать. То же самое касается и того, кто напал на пост ДПС", – заявил Кадыров.

По его словам, руководили нападением уроженцы Чечни, которые проживают на территории Турции. Глава республики заявил, что их родные должны быть ответственны за действия близких, если они знали, но бездействовали или потворствовали.

Напомним, 7 марта мужчина напал с ножом на пост ДПС в Ачхой-Мартане. Нападавшего ликвидировали. Кадыров заявлял, что к произошедшему причастен гражданин Украины.

Происшествия Рамзан Кадыров

Комментарии 4

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Гость

14:11:45 09-04-2025

Их имущество надо изъять --- жестко

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гость

14:26:16 09-04-2025

а геремеев дверь откроет?

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Олег

16:16:19 09-04-2025

Верная практика- выдворять террористов с семьями из регионов, а потом из страны.
На корабль и в море, без права захода в российские порты.

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Гость

12:21:40 10-04-2025

Так-то каменный век. За совершеннолетних людей отвечают только они сами.

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