"Оттачивал" удар головой. Житель Приморья поплатился жизнью за нападение на дочь
Женщине дали семь лет ограничения свободы — суд учел смягчающие обстоятельства
27 марта 2025, 12:50, ИА Амител
Жительница Приморья получила семь лет ограничения свободы за превышение самообороны. Как сообщает "Восток-Медиа", женщина убила отца, который пытался ее задушить.
Семейный конфликт произошел в Лучегорске. Мужчина поссорился с дочерью, после чего ударил ее в лоб своей головой. Женщина упала на пол, и тогда отец попытался ее задушить. Чудом уцелевшая жертва хотела выбраться из квартиры, однако агрессор снова взялся за ее шею. Тогда она схватила нож и ранила своего обидчика, когда отталкивала его.
Мужчина умер от удара в грудь. Присяжные признали женщину виновной, а суд назначил ей длительное ограничение свободы. При решении судья учитывал ряд смягчающих обстоятельств: наличие троих малолетних детей, аморальность действий потерпевшего, явку с повинной и способствование раскрытию преступления.
13:06:02 27-03-2025
От осинки не родятся апельсинки
13:06:09 27-03-2025
А в чем превышение самообороны то?
И еще непонятно. Почему, если некто полезет в розетку и помрет от удара током, то директор электростанции не виноват, а если этот же за нападение на другого человека получает в ответ, то виноват обороняющийся? Он сам виноват, никто не обязан был думать о сохранении его никчемной жизни от его же действий. По сути, нападавший совершил самоубийство способом, достойным премии Дарвина.
13:15:29 27-03-2025
Это как надо "толкнуть", что-бы пробить ножом грудину?
13:38:56 27-03-2025
Юс (13:15:29 27-03-2025) Это как надо "толкнуть", что-бы пробить ножом грудину?... Поэтому и дали 7 лет. Тут в чистом виде убийство.
18:25:35 27-03-2025
аморальность действий потерпевшего----Вообще-то, он её чуть не убил...
Если чё!...
Наверное там стоял вопрос: либо он её, либо она его...
10:06:47 28-03-2025
слишком строго. Если бы он лег спать а она ему горло перерезала сонному или налив ему супа отравила бы и он умер то да а так год полтора надо было не больше. Она оспорить еще приговор может
Он был сильнее и владел боевыми исскуствами -удар головой это запрещенный удар в панкратионе и боях без правил. Она может доказать что против обученного убивать и подготовленного там то и там то спортсмена у нее не имелось других вариантов только этот