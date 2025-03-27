"Оттачивал" удар головой. Житель Приморья поплатился жизнью за нападение на дочь

Женщине дали семь лет ограничения свободы — суд учел смягчающие обстоятельства

27 марта 2025, 12:50, ИА Амител

Кулак / Фото: unsplash.com / Clay Banks

Жительница Приморья получила семь лет ограничения свободы за превышение самообороны. Как сообщает "Восток-Медиа", женщина убила отца, который пытался ее задушить.

Семейный конфликт произошел в Лучегорске. Мужчина поссорился с дочерью, после чего ударил ее в лоб своей головой. Женщина упала на пол, и тогда отец попытался ее задушить. Чудом уцелевшая жертва хотела выбраться из квартиры, однако агрессор снова взялся за ее шею. Тогда она схватила нож и ранила своего обидчика, когда отталкивала его.

Мужчина умер от удара в грудь. Присяжные признали женщину виновной, а суд назначил ей длительное ограничение свободы. При решении судья учитывал ряд смягчающих обстоятельств: наличие троих малолетних детей, аморальность действий потерпевшего, явку с повинной и способствование раскрытию преступления.