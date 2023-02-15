Кадыров призвал не раскрывать число погибших в ходе СВО российских солдат

По его словам, главы некоторых российских регионов этой темой "манипулируют", публикуя подробную информацию о потерях

15 февраля 2023, 21:05, ИА Амител

Фото: t.me/RKadyrov_95

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал не раскрывать число солдат, погибших в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Его комментарий приводится в Telegram-канале.

По его словам, главы некоторых российских регионов этой темой "манипулируют", публикуя подробную информацию о потерях.

"Не понимаю, когда руководители регионов трубят о количестве погибших в СВО. У меня вопрос: для чего? Пишут всё в мельчайших подробностях и деталях", – написал Кадыров.

По его мнению, большинство граждан добровольно "выбирают этот героический путь". Российское военное командование максимально старается сберечь жизни бойцов, подчеркнул глава Чечни.

"Чеченцы тоже теряют своих истинных сынов, но мы вместо того чтобы повсеместно говорить об этом, помогаем семьям всем необходимым, включая выплаты по 1 млн рублей в случае гибели бойца и 500 тысяч – за ранение", – пояснил Кадыров.