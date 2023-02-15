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Кадыров призвал не раскрывать число погибших в ходе СВО российских солдат

По его словам, главы некоторых российских регионов этой темой "манипулируют", публикуя подробную информацию о потерях

15 февраля 2023, 21:05, ИА Амител

Фото: t.me/RKadyrov_95
Фото: t.me/RKadyrov_95

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал не раскрывать число солдат, погибших в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Его комментарий приводится в Telegram-канале.

По его словам, главы некоторых российских регионов этой темой "манипулируют", публикуя подробную информацию о потерях.

"Не понимаю, когда руководители регионов трубят о количестве погибших в СВО. У меня вопрос: для чего? Пишут всё в мельчайших подробностях и деталях", – написал Кадыров.

По его мнению, большинство граждан добровольно "выбирают этот героический путь". Российское военное командование максимально старается сберечь жизни бойцов, подчеркнул глава Чечни.

"Чеченцы тоже теряют своих истинных сынов, но мы вместо того чтобы повсеместно говорить об этом, помогаем семьям всем необходимым, включая выплаты по 1 млн рублей в случае гибели бойца и 500 тысяч – за ранение", – пояснил Кадыров.

Комментарии 11

  • Шило в мешке не утаишь.
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Да и правильно, зачем шокировать людей.
    15 февраля, Гость   Ответить
  • "Родина про тебя сынок не забудет"...
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Это призыв к совершению госпреступления. Пресечение доступа к информации единственного носителя власти Народа и свободы информации.
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Но как же?Выступая в Брюселе 06.02.24 жопез боррель назвал ЗАПРЕТ российских СМИ в европе защитой СВОБОДЫ слова?Это как понять?Что у этого жопеза в голове?
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Родственники раскрывают
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Никто бы не поверил, что учитель истории умер от коронавируса
    16 февраля, Гость   Ответить
  • нам и так не говорят даже 10 части, что там творится
    16 февраля, Гость   Ответить
  • как всегда из народа дураков хотят сделать
    16 февраля, Гость   Ответить
  • интересно. что за тайны? Или свой народ можно приравнять к тараканам? Ну мрут и мрут, че их считть?
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, Потому что он жопез. Но мы не он и не должны уподобляться ему.
    16 февраля, Гость   Ответить
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