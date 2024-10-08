Кадыров призвал отказаться от "средневековых подходов" по отношению к мигрантам

Он считает, что миграционную политику нельзя резко ужесточать

08 октября 2024, 09:45, ИА Амител

Рамзан Кадыров / Фото: vk.com/ramzan

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал "не подвергать беспорядочной инквизиции" граждан других стран и выступил против ужесточения миграционной политики. Об этом он заявил в Telegram-канале.

"Миграционную политику если и менять, то не таким отвратительным образом, когда остервенело бросаются на всех неместных, кто под руку попадется. Задерживают без каких-либо церемоний, причем в последнее время мероприятия эти проводятся очень жестко", – заявил Кадыров.

Глава Чечни считает, что обсуждаемую проблему массовым выдворением граждан других стран не решить, а возникла она не по вине приезжих, а тех, кто в свое время "должен был заниматься находящимися в их компетенции вопросами и оперативно реагировать на любые обостряющиеся процессы". Однако, по мнению Кадырова, практически никакого контроля не было.

"В любом случае, разжигая в обществе ненависть к мигрантам, мы ничего хорошего не добьемся, а, напротив, только усугубим ситуацию. Уж лучше хотя бы теперь наладить грамотную систему миграционного контроля, выстроить правильную политику в этой сфере", – добавил глава Чечни.

Он считает, что следует заняться точечным решением вопроса, отбросив "средневековые подходы". По оценке Кадырова, законопослушных мигрантов больше, чем нарушителей закона.