Кадыров призвал отказаться от "средневековых подходов" по отношению к мигрантам
Он считает, что миграционную политику нельзя резко ужесточать
08 октября 2024, 09:45, ИА Амител
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал "не подвергать беспорядочной инквизиции" граждан других стран и выступил против ужесточения миграционной политики. Об этом он заявил в Telegram-канале.
"Миграционную политику если и менять, то не таким отвратительным образом, когда остервенело бросаются на всех неместных, кто под руку попадется. Задерживают без каких-либо церемоний, причем в последнее время мероприятия эти проводятся очень жестко", – заявил Кадыров.
Глава Чечни считает, что обсуждаемую проблему массовым выдворением граждан других стран не решить, а возникла она не по вине приезжих, а тех, кто в свое время "должен был заниматься находящимися в их компетенции вопросами и оперативно реагировать на любые обостряющиеся процессы". Однако, по мнению Кадырова, практически никакого контроля не было.
"В любом случае, разжигая в обществе ненависть к мигрантам, мы ничего хорошего не добьемся, а, напротив, только усугубим ситуацию. Уж лучше хотя бы теперь наладить грамотную систему миграционного контроля, выстроить правильную политику в этой сфере", – добавил глава Чечни.
Он считает, что следует заняться точечным решением вопроса, отбросив "средневековые подходы". По оценке Кадырова, законопослушных мигрантов больше, чем нарушителей закона.
10:08:08 08-10-2024
прав акадэмик дон
10:28:55 08-10-2024
Совсем не дело, когда они со своими традициями бесцеремонно влазят в нашу жизнь.
10:32:32 08-10-2024
А кто его спрашивал?
10:36:30 08-10-2024
За своих боится.
10:46:40 08-10-2024
Рамзан прав, ничего хорошего мы не получим, а получим тысячи озлобленных головорезов.
11:29:55 08-10-2024
Элен без ребят (10:46:40 08-10-2024) Рамзан прав, ничего хорошего мы не получим, а получим тысячи... А щас они добрые, просто котята.
11:36:49 08-10-2024
Элен без ребят (10:46:40 08-10-2024) Рамзан прав, ничего хорошего мы не получим, а получим тысячи... а по вашему неозлобленные головорезы лучше? Надо проводить миграционную политику как в ОАЭ, приехал работать, работай - один, без семьи, никаких эксцессов с местным населением, если что, на выход из страны без права возвращения. И это единоверцы такую политику ведут, знают поведение мусульман, когда их много становится и они наглеть начинают. Арабам такой головняк не нужен, а вот зачем РФ такой головняк, вот это вопрос к нашему правителю.
11:48:52 08-10-2024
Гость (11:36:49 08-10-2024) а по вашему неозлобленные головорезы лучше? Надо проводить м...
пишите хорошо, но при чем здесь правитель? Россия тридцать лет была под осадой, сейчас стала стряхивать с себя этот морок. Все будет, но не сразу и не резко, чтобы не было гидроудара,
13:36:42 08-10-2024
Гость (11:48:52 08-10-2024) пишите хорошо, но при чем здесь правитель? Россия тридца... Так ради любопытства,а последние 30 лет кто правил?
07:12:18 09-10-2024
Элен без ребят (10:46:40 08-10-2024) Рамзан прав, ничего хорошего мы не получим, а получим тысячи... А в поведении самих мигрантов Рамзан ничего плохого не видит? Ведь отсюда и весь корень проблем с мигрантами. Мигранты не умеют, не хотят чтить и уважать законы и нормы поведения страны пребывания, в которой они всего лишь гостят.
11:15:16 08-10-2024
А размордел то как Рамзан, с голоду что ли пухнет.
11:16:57 08-10-2024
на Руси в таких случаях говорят: Чья бы мычала
11:28:09 08-10-2024
Что-то граждане стран ближайшего зарубежья не лезут со своими семьями, родственниками и бесчисленными друзьями в Чечню. Не устраивают там свои порядки и не учат местных как жить. А почему? А потому что знают, что стоит им там рот открыть, то церемониться с ними там так как у нас никто не станет. А мы все терпим, прощаем, показываем свой гуманизм.
11:48:27 08-10-2024
горожанка (11:28:09 08-10-2024) Что-то граждане стран ближайшего зарубежья не лезут со своим... Вы гуманизм с безволием и слабостью путаете
16:49:41 08-10-2024
если так им тут плохо , мигрантам этим - добро пожаловать отсюда. Как будто силком их ктото сюда тянет. Кадырову обидно за мусульман, а нам они зачем? Ведь одни отбросы едут , которые своей стране нафиг не нужны.Почему президенты Таджикистана, Узбекистана и тд не устраивают жизнь своих граждан а свалили их нам на плечи, за наши налоги им социалку обеспечивать. Еще и за их права нам претензии предьявляют. Совсем офигели, халявщики
20:23:36 08-10-2024
Ну пусть их всех к себе в Чечню приглашает...