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Хуснуллин: нелегальной миграции в России больше не будет

По его словам, России и Таджикистану надо сделать рабочую группу, "расписать все действия, связанные с обеспечением безопасности двух стран"

04 октября 2024, 21:25, ИА Амител

Чемоданы / Фото: pxhere.com/ru/photo/1325629
Чемоданы / Фото: pxhere.com/ru/photo/1325629

Нелегальной миграции в России больше не будет, надо это четко понимать. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин – сопредседатель с российской стороны после окончания заседания таджикско-российской межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, прошедшего в Душанбе.

"Нелегальной миграции у нас в стране больше не будет, надо это четко понимать. Мы будем работать по трудовым ресурсам, они нам нужны, но все это будет делаться абсолютно легально", – сказал он.

По его словам, России и Таджикистану надо сделать рабочую группу, "расписать все действия, связанные с обеспечением безопасности двух стран".

Мигранты

Комментарии 9

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Гость

21:32:27 04-10-2024

Отвечать за свои слова ему конечно не придется

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Гость

21:46:57 04-10-2024

А легальная миграция русским нужна???

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капуста

21:53:49 04-10-2024

всех автоматом легализуют---этот процесс не кончится пока не перевезут весь таджикистан

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Гость

12:32:55 05-10-2024

капуста (21:53:49 04-10-2024) всех автоматом легализуют---этот процесс не кончится пока не... Пока такие хуснулины в креслах.

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Бдыщ...

22:47:25 04-10-2024

Ха-ха..

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Гость

22:55:07 04-10-2024

Новость ни о чем: чел пообещал, но сделать пока ничего не сделал. Вот когда еще будет перечень выполненных действий - тогда и пишите новость. Таких обещателей тьма, из-за каждого время терять на чтение не хочется

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Гость

06:52:50 05-10-2024

Заявил тип с фамилией мигранта

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Гость

07:05:22 05-10-2024

Теперь будут только легальные и дороже?

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Гость

21:42:50 05-10-2024

О чем сейчас говорить? Их здесь уже миллионы.

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