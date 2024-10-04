Хуснуллин: нелегальной миграции в России больше не будет
По его словам, России и Таджикистану надо сделать рабочую группу, "расписать все действия, связанные с обеспечением безопасности двух стран"
04 октября 2024, 21:25, ИА Амител
Нелегальной миграции в России больше не будет, надо это четко понимать. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин – сопредседатель с российской стороны после окончания заседания таджикско-российской межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, прошедшего в Душанбе.
"Нелегальной миграции у нас в стране больше не будет, надо это четко понимать. Мы будем работать по трудовым ресурсам, они нам нужны, но все это будет делаться абсолютно легально", – сказал он.
По его словам, России и Таджикистану надо сделать рабочую группу, "расписать все действия, связанные с обеспечением безопасности двух стран".
21:32:27 04-10-2024
Отвечать за свои слова ему конечно не придется
21:46:57 04-10-2024
А легальная миграция русским нужна???
21:53:49 04-10-2024
всех автоматом легализуют---этот процесс не кончится пока не перевезут весь таджикистан
12:32:55 05-10-2024
капуста (21:53:49 04-10-2024) всех автоматом легализуют---этот процесс не кончится пока не... Пока такие хуснулины в креслах.
22:47:25 04-10-2024
Ха-ха..
22:55:07 04-10-2024
Новость ни о чем: чел пообещал, но сделать пока ничего не сделал. Вот когда еще будет перечень выполненных действий - тогда и пишите новость. Таких обещателей тьма, из-за каждого время терять на чтение не хочется
06:52:50 05-10-2024
Заявил тип с фамилией мигранта
07:05:22 05-10-2024
Теперь будут только легальные и дороже?
21:42:50 05-10-2024
О чем сейчас говорить? Их здесь уже миллионы.