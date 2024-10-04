Хуснуллин: нелегальной миграции в России больше не будет

По его словам, России и Таджикистану надо сделать рабочую группу, "расписать все действия, связанные с обеспечением безопасности двух стран"

04 октября 2024, 21:25, ИА Амител

Чемоданы / Фото: pxhere.com/ru/photo/1325629

Нелегальной миграции в России больше не будет, надо это четко понимать. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин – сопредседатель с российской стороны после окончания заседания таджикско-российской межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, прошедшего в Душанбе.

"Нелегальной миграции у нас в стране больше не будет, надо это четко понимать. Мы будем работать по трудовым ресурсам, они нам нужны, но все это будет делаться абсолютно легально", – сказал он.

По его словам, России и Таджикистану надо сделать рабочую группу, "расписать все действия, связанные с обеспечением безопасности двух стран".