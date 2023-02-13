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Кадыров призвал "забрать" Харьков и Одессу для безопасности России

По его словам, сейчас РФ ведёт боевые действия не в полную силу

13 февраля 2023, 19:44, ИА Амител

Фото: t.me/RKadyrov_95
Фото: t.me/RKadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в рамках спецоперации "надо забрать" Одессу и Харьков, чтобы обезопасить Россию. Об этом он сказал в интервью для программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Отметим, что ранее Кадыров заявлял, что "Одесса, Киев, Харьков, все регионы и в целом Украина" – территория России.

В новом интервью глава Чечни заявил, что российские войска готовы "забрать Киев", если так прикажет президент. По его словам, сейчас РФ проводит боевые действия не в полную силу, подчеркнув, что все задачи спецоперации будут выполнены на 100%.

Комментарии 20

  • Совершенно правильно, надо отрезать им выход к Чёрному морю!!!
    13 февраля, Гость   Ответить
  • В чём проблема то, иди и забери ?
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Звездунов слушать не надо.
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Сразу надо было создать кольцо изоляции по периметру границ украины. Гнать укронацистов из Юговостока до Днепра а там дальше посмотрим.
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, вам бы к врачу сходит раз у вас в голове нацисты
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Гнать укронацистов из Юговостока до Днепра а там дальше посмотрим.---хорошо гнать укронацистов с дивана в Барнауле?
    14 февраля, Гость   Ответить
  • А что сказал Глава Алтайского края?
    14 февраля, Гость   Ответить
  • А кто же в том же Мариуполе в Русском Драматическом Театре заставил весь классический репертуар,в том числе Чехова,играть на украинской мове,а перед уходом из города,взорвать его?Интернационалисты?
    14 февраля, Гость   Ответить
  • А кто же в том же Мариуполе в Русском Драматическом Театре заставил весь классический репертуар,в том числе Чехова,играть на украинской мове -----Где почитать? А что такого в мове (не, ну она смешна и необычна)? Вы нацист? Сколько причин вы перечислите, что бы не играть Чехова на мове? Вы нацист? Просто интересуюсь.
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, чепуху пишите.Вы не видите насильного насаждения украинской мовы и полного изъятие русского языка?Что касаемо украинской классики,то из неё единственно вспоминается из Тараса Шевченко:"Як умру, то поховайте на Украйне милой.Посреди широкой степи выройте могилу."Что вызывает ассоциации с гимном Украины,который начинается словами "Ще не вмерла Украина",что в переводе на русский означает "Пока ещё не умерла Украина".
    14 февраля, Гость   Ответить
  • весь классический репертуар,в том числе Чехова,играть на украинской мове ------- я дико извиняюсь, а у нас Ромео и Джульетту или Отелло или на худой конец какой нибудь Декамерон ставят на языке оигинала?
    14 февраля, Гость   Ответить
  • А из украинской эстрады хороша песня про то как купила мама коника, а коник без ноги,тот коник без ноги и не туды и не сюды.А дальше строчки- "Купила мама мені слона, Але ж задньої ноги в нього теж нема".
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Та территория исконно русская.Живущие на ней русские люди говорили по русски.А несколько лет назад приехали люди с востока и стали насаждать украинский.По вашему они не нацисты, то есть убирающие русское и заставляющие балакать на мове?Да что с вами разговаривать:"Вам-стрижено, вы-брито ) Вы абсолютно не в курсе или просто представляетесь.
    14 февраля, Гость   Ответить
  • В Прибалтике,там хоть чухонцы издревле жили,а на территории Новороссии украинцами и не пахло.До некоторого времени.Вообще,воинствующий национализм ни к чему хорошему не приводит.Даже если его развитию способствуют совершенно чужие дяди.Естественно, исключительно в своих интересах.
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Братишек-неграждан, в странах Балтии, тоже "притесняют"...но что то, не вижу ни одного мигранта. Почему?
    14 февраля, Гость   Ответить
  • но что то, не вижу ни одного мигранта. Почему? **** Да поуезжали уже все оттуда. Только не в РФ, а в ЕС, там типа сытнее.
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Поэт Ыыху Ибенпалу родился в Латвии,но 10 лет назад мигрировал в Москву, где очень плодотворно трудится на благо новой Родины..
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Нацистов на Украине не видят только нацисты и им сочувствующие. И тут же по инструкции ЦИПСО начинают тянуть волынку - а чем нацисты отличаются от националистов, а чем нацисты отличаются от фашистов, а нацисты у вас в голове, а на Украине их нет и т.д. Даже на этой ветке есть такие "знатоки".
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Одесса, Киев, Харьков, все регионы и в целом Украина" – территория России.__________________Впервые полностью согласен с Кадыровым.
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Хохлы снесли памятник Чкалову, а его внучка, живущая в Бельгии сказала, что это дело хахлов, они имеют право что хотят делать. Так вот не будут они делать что хотят на русской земле, а украина это южная часть России.
    14 февраля, Гость   Ответить
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