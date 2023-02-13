Кадыров призвал "забрать" Харьков и Одессу для безопасности России

По его словам, сейчас РФ ведёт боевые действия не в полную силу

13 февраля 2023, 19:44, ИА Амител

Фото: t.me/RKadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в рамках спецоперации "надо забрать" Одессу и Харьков, чтобы обезопасить Россию. Об этом он сказал в интервью для программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Отметим, что ранее Кадыров заявлял, что "Одесса, Киев, Харьков, все регионы и в целом Украина" – территория России.

В новом интервью глава Чечни заявил, что российские войска готовы "забрать Киев", если так прикажет президент. По его словам, сейчас РФ проводит боевые действия не в полную силу, подчеркнув, что все задачи спецоперации будут выполнены на 100%.