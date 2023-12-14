Кадыров рассказал, когда закончится СВО

По словам главы Чечни, у Украины исчерпаны все ресурсы

14 декабря 2023, 07:31, ИА Амител

Фото: t.me/RKadyrov_95

Спецоперация на Украине может завершиться весной или летом 2024 года. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, пишет РИА Новости.

"Думаю, окончания стоит ожидать весной следующего года, в июне или июле", – сказал он во время прямой линии с жителями республики.

По словам Кадырова, у Киева "уже исчерпаны все возможности": не хватает людей, оружия и денег. И даже если бы решение принимал он, то "можно было бы закончить в течение трех месяцев".

Во время прямой линии чеченский лидер также сообщил, что через год собирается уйти в отпуск, чтобы посмотреть на свою работу со стороны.