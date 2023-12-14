Кадыров рассказал, когда закончится СВО
По словам главы Чечни, у Украины исчерпаны все ресурсы
14 декабря 2023, 07:31, ИА Амител
Фото: t.me/RKadyrov_95
Спецоперация на Украине может завершиться весной или летом 2024 года. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, пишет РИА Новости.
"Думаю, окончания стоит ожидать весной следующего года, в июне или июле", – сказал он во время прямой линии с жителями республики.
По словам Кадырова, у Киева "уже исчерпаны все возможности": не хватает людей, оружия и денег. И даже если бы решение принимал он, то "можно было бы закончить в течение трех месяцев".
Во время прямой линии чеченский лидер также сообщил, что через год собирается уйти в отпуск, чтобы посмотреть на свою работу со стороны.
07:56:41 14-12-2023
Думаю, окончания стоит ожидать весной следующего года, в июне или июле///Он хоть знает в каких месяцах весна?
07:58:33 14-12-2023
"Думаю,окончание стоит ожидать ВЕСНОЙ следующего года,в ИЮНЕ или в ИЮЛЕ"-даже добавить не чего
08:35:40 14-12-2023
Дискредитировал он себя сильно когда бирюльки на своего сыночку навешал, если б у меня была хоть одна награда из "навешаных" вернул бы не задумываясь, поэтому его мнение больше не интересно.
08:38:53 14-12-2023
война скоро закончится, мы все это понимаем. Украина, которая скоро исчезнет (также как и её никчемный президент) бьется в агонии.
08:55:28 14-12-2023
Ага, а ведь обещал до конца 2023. Интернет все помнит. https://www.amic.ru/news/zapad-vstanet-na-koleni-kadyrov-nazval-srok-zaversheniya-specoperacii-na-ukraine-517726
09:09:55 14-12-2023
А чего это он вылез поперек батьки за день до? Куда-то метит?
09:31:49 14-12-2023
Еще один сказочник
10:44:21 14-12-2023
Опять, Киев за 3дня. Я думал он про сатанистов - нацистов расскажет, по любому смешнее
18:52:34 14-12-2023
Гость (10:44:21 14-12-2023) Опять, Киев за 3дня. Я думал он про сатанистов - нацистов ра... Был бы Суровикин министром, было бы за три дня.
06:49:11 15-12-2023
Гость (18:52:34 14-12-2023) Был бы Суровикин министром, было бы за три дня.... Еще Наполеон сказал-для войны нужно три вещи,деньги,деньги и деньги,а деньги это банкиры и исходя из этого-хоть кого вы ставьте министром все равно руководители останутся прежними и не чего не изменится