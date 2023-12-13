Кадыров заявил, что собирается уйти в отпуск через год
Ему хочется оценить со стороны, насколько его подчиненные справляются с обязанностями
13 декабря 2023, 22:22, ИА Амител
Фото: t.me/RKadyrov_95
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что собирается уйти в отпуск через год, чтобы посмотреть на свою работу со стороны. Как сообщает "Федпресс", об этом он сказал во время прямой линии, отвечая на вопрос о своем здоровье.
"Планирую брать отпуск в конце следующего года. Хочу посмотреть со стороны на работу", – сказал Кадыров.По его словам, со стороны ему хочется оценить, насколько его подчиненные справляются с обязанностями, и понять, какие проекты в республике стоило бы сделать первоочередными, а какие – отодвинуть на второй план.
22:49:55 13-12-2023
Глубокоуважаемый Рамзан Ахматович. Вы, пожалуйста, сначала свои тик-ток войска научите воевать. Важно же, что останется после нас. А потом можно и на пенсию, сады опрыскивать и карасиков ловить.
09:12:09 14-12-2023
Здоровьем заняться пора. Ожирение и все другие болезни очень быстро присоединиться могут. Диета и спорт! Борода и щёки заслонили полностью лицо. Равнение на президента.