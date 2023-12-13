Ему хочется оценить со стороны, насколько его подчиненные справляются с обязанностями

13 декабря 2023, 22:22, ИА Амител

Фото: t.me/RKadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что собирается уйти в отпуск через год, чтобы посмотреть на свою работу со стороны. Как сообщает "Федпресс", об этом он сказал во время прямой линии, отвечая на вопрос о своем здоровье.

"Планирую брать отпуск в конце следующего года. Хочу посмотреть со стороны на работу", – сказал Кадыров.По его словам, со стороны ему хочется оценить, насколько его подчиненные справляются с обязанностями, и понять, какие проекты в республике стоило бы сделать первоочередными, а какие – отодвинуть на второй план.