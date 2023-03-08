Кадыров рассказал, сколько стоит его конь, украденный в Чехии

Он также удивился тому, что лошадь внесли в санкционный список

08 марта 2023, 19:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о том, сколько стоит его конь, которого украли в Чехии. О похищении животного стало известно 7 марта.

По данным чешских СМИ, 16-летнего скакуна увели из конюшни в селе Крабчице.

Кадыров в своём телеграм-канале рассказал о том, что в 2014 году конь попал в санкционный список. Политик удивился тому, что животное могло попасть под санкции.

По словам главы Чечни, украденный жеребец стоит не меньше 10 тысяч долларов.