Житель Алтая застрелил лося и утопил мясо, чтобы скрыть улики

Возбуждено уголовное дело

07 марта 2023, 11:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

26-летнего жителя Бийска задержали по подозрению в убийстве лося в Красногорском районе Алтайского края, рассказали в региональном управлении МВД.

По предварительным данным, 11 февраля молодой человек приехал в гости в село Макарьевское к родственнику. Там он взял ружьё и уехал на снегоходе, а в обед вернулся и сообщил о добыче животного. После этого мужчины перетащили тушу в предбанник и разделали её, поделив мясо пополам.

"Со слов подозреваемого, свою часть он утопил в реке Бии, чтобы скрыть улики. <...> Ружьё, как пояснил подозреваемый, он нашёл семь лет назад летом около озера Мохового, в двух километрах от населённого пункта, когда ходил за грибами", – рассказали в ведомстве.

Ущерб от действий подозреваемого оценили в 80 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной охоте с причинением крупного ущерба. Молодому человеку избрали меру пресечения в виде обязательства о явке.