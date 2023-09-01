Кадыров обратился к американцам после введения санкций в отношении его матери

Он заявил, что это "циничное пренебрежение всеми этичными нормами"

01 сентября 2023, 12:44, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к США после введения санкций в отношении его матери. Пост он опубликовал в своем телеграм-канале.

Кадыров написал, что его мама занимается только благотворительной деятельностью, о чем все знают, а ограничения против нее он назвал "циничным пренебрежением всеми этичными нормами".

Ранее стало известно, что в очередной пакет ограничений попали 11 физлиц, среди которых мама Рамзана Кадырова Аймани Кадырова и детский центр "Артек".