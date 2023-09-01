Кадыров обратился к американцам после введения санкций в отношении его матери
Он заявил, что это "циничное пренебрежение всеми этичными нормами"
01 сентября 2023, 12:44, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к США после введения санкций в отношении его матери. Пост он опубликовал в своем телеграм-канале.
Кадыров написал, что его мама занимается только благотворительной деятельностью, о чем все знают, а ограничения против нее он назвал "циничным пренебрежением всеми этичными нормами".
Ранее стало известно, что в очередной пакет ограничений попали 11 физлиц, среди которых мама Рамзана Кадырова Аймани Кадырова и детский центр "Артек".
13:00:23 01-09-2023
Детский лагерь Артек, среди 11 физических лиц???
13:05:45 01-09-2023
Это демонстрация свободы и демократии по американски.Пахан сказал санкции,так оно и будет.В натуре.
13:52:39 01-09-2023
Гость (13:05:45 01-09-2023) Это демонстрация свободы и демократии по американски.Пахан с... А что его матери нужно в США?
15:36:45 01-09-2023
Помогите разобраться (13:52:39 01-09-2023) А что его матери нужно в США?... Вряд ли его матери нужно в сша.Просто Кадыров намекает на на тупость пиндосской администрации,объявляющей подобные санкции.
13:33:56 01-09-2023
Американцы давно хотят уничтожить нашу страну. И Украина для них - это лишь повод, чтобы творить всю ту дичь, что они творят по отношению к нашей стране. Сами раскачали Украину, и теперь используют ее как повод против нашей страны.
15:58:51 01-09-2023
Гость (13:33:56 01-09-2023) Американцы давно хотят уничтожить нашу страну. И Украина для... Ты нам телевизор тут не цитируй, его только совсем уже недалёкие смотрят.
16:15:13 01-09-2023
Гость (15:58:51 01-09-2023) Ты нам телевизор тут не цитируй, его только совсем уже недал... Тебе виднее. Мы-то телевизор давно не смотрим. Зато прекрасно соображаем. Чего и тебе желаем. Шевели мозгами.
14:03:53 01-09-2023
Гость (13:33:56 01-09-2023) Американцы давно хотят уничтожить нашу страну. И Украина для... Вы не знаете, когда уже доллару кирдык?! Говорят, что скоро, это правда? Я предлагаю перейти на расчёты в рупиях и юанях, так мы пошатнём мирового гермогена!
14:06:34 01-09-2023
Гость (13:33:56 01-09-2023) Американцы давно хотят уничтожить нашу страну. И Украина для... Какую дичь они творят? Россия вполне себе автономная и суверенная страна с растущей экономикой и импортозамещением, вон недавно на Луну высадились, провели блестящую сделку по нефти с Индией(нашим стратегическим партнёром), Африка тоже наш друг, у нас с ней идеальные деловые отношения.
15:40:52 01-09-2023
А прогон был, чтоб её и в страны европки не пускали )
15:55:24 01-09-2023
а как это смогли разобрать? он там что-то бормоталдондон