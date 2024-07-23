Кадыров заявил о "рейдерском захвате" активов компании Wildberries
По его словам, в семье Бакальчуков произошел разлад, а мужу якобы не дают увидеться с женой
23 июля 2024, 21:59, ИА Амител
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о "рейдерском захвате" активов компании Wildberries. В своем Telegram-канале он заявил, что после конфликта между супругами Владиславом и Татьяной Бакальчук, основавшими компанию, произошел конфликт – последняя ушла из семьи и ее якобы "оградили от мужа и семерых детей".
Глава Чечни указал, что проблемы в семье Бакальчука начались в марте 2024 года. По словам Кадырова, супруги не могут увидеться и пообщаться, чтобы обсудить происходящее.
"Активы компании Wildberries, на создание которой Владислав и Татьяна потратили 21 год упорного труда, с начала июля путем юридических махинаций спешно переходят в чужие руки через компанию Russ Outdoor <...>. Сделаю все возможное, чтобы помочь вернуть в семью Татьяну Владимировну и защитить законный бизнес", – написал Кадыров.
Руководитель региона потребовал прекратить "незаконные действия" и вернуть жену Бакальчука и бизнес в семью. Он призвал депутата Госдумы Адама Делимханова разобраться в ситуации, подчеркнув, что "пойдет до конца".
07:54:20 24-07-2024
крыша.
09:07:33 24-07-2024
То есть муженек побежал к нему с плачем? Жена ушла, верни? Это пять. И это, там у мужа вроде 1% того бизнеса, а у жены - 99%) Вернуть в семью, ага.
09:32:01 24-07-2024
Темная история.
10:14:21 24-07-2024
вот как раз сейчас и начнется рейдерский захват