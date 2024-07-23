По его словам, в семье Бакальчуков произошел разлад, а мужу якобы не дают увидеться с женой

23 июля 2024, 21:59, ИА Амител

Рамзан Кадыров / Источник: Telegram-канал главы Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о "рейдерском захвате" активов компании Wildberries. В своем Telegram-канале он заявил, что после конфликта между супругами Владиславом и Татьяной Бакальчук, основавшими компанию, произошел конфликт – последняя ушла из семьи и ее якобы "оградили от мужа и семерых детей".

Глава Чечни указал, что проблемы в семье Бакальчука начались в марте 2024 года. По словам Кадырова, супруги не могут увидеться и пообщаться, чтобы обсудить происходящее.

"Активы компании Wildberries, на создание которой Владислав и Татьяна потратили 21 год упорного труда, с начала июля путем юридических махинаций спешно переходят в чужие руки через компанию Russ Outdoor <...>. Сделаю все возможное, чтобы помочь вернуть в семью Татьяну Владимировну и защитить законный бизнес", – написал Кадыров.

Руководитель региона потребовал прекратить "незаконные действия" и вернуть жену Бакальчука и бизнес в семью. Он призвал депутата Госдумы Адама Делимханова разобраться в ситуации, подчеркнув, что "пойдет до конца".