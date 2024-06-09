Кафе "Дубай" начали разбирать на Павловском тракте
Ранее суд признал его незаконной постройкой
09 июня 2024, 12:50, ИА Амител
В Барнауле начали разбирать кафе "Дубай" на Павловском тракте. Его признали незаконной постройкой.
В 2023 году суды первой и апелляционной инстанции вынесли решение о сносе кафе, и последней надеждой владельца заведения Аль-Касем Тамима осталась кассационная инстанция. Аль-Касем Тамим обратился в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в городе Тюмени. Однако он также определил кафе самовольной постройкой и решил оставить решение без изменения.
Предприниматель признал, что проиграл дело, и кафе, в которое вложили более 10 млн рублей, придется снести.
Ранее сообщалось, что разобрать здание должны до 10 июня 2024 года, но предприниматель попросил отсрочку.
13:26:26 09-06-2024
Знаменательное событие в истории Барнаула. Надо занести в летопись и макет в краеведческом музее установить.... Снесли тошниловку туда и дорога
05:50:15 10-06-2024
Еще бы узбечки позакрывали все.