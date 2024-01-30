"Это нечестно". Правда ли, что кафе "Дубай" на Павловском тракте скоро снесут
Суд между владельцем кафе "Дубай" и властями города тянется с мая 2022 года
30 января 2024, 08:15, Антон Дегтярев
На дверях кафе быстрого питания "Дубай" на Павловском тракте, 138/1, в Барнауле появилось уведомление о том, что 1 февраля 2024 года оно переезжает в соседнее здание. Однако в заведении корреспонденту amic.ru ответили, что решение отсрочено и объявление просто не успели снять. Пока что владелец здания все еще пытается добиться отмены решения суда, который требует демонтировать объект. Amic.ru разобрался, исчезнет ли кафе в ближайшее время.
"Точного решения еще не принято"
28 января журналист amic.ru увидел на дверях кафе "Дубай" на Павловском тракте, 138/1, объявление, которое гласило, что заведение переезжает в соседнее помещение, а именно – на Павловский тракт, 142а, находящееся на расстоянии 30 метров на восток (там располагается "Люля-Лаваш № 1"). Однако в самом кафе кассир отметила, что им уже сказали, что решение по переезду откладывается, а объявление просто забыли снять. По телефону, указанному на сайте сети "Дубай", сообщили, что решение о сносе сейчас отменено.
Владелец сети "Дубай" Аль-Касем Тамим рассказал amic.ru, что пока еще неизвестно, снесут кафе или нет.
"Ситуация еще не закончена, поэтому сказать сложно. Точного решения не принято. Может, помещение кому-то понадобилось. Мы покупали его нормально, заключили договор аренды с администрацией, от меня никаких хитростей не было. Я ходил в администрацию, спрашивал – сказали, что все нормально. На следующий год оказалось, что женщина, у которой я его купил, сделала поддельный договор, моя покупка недействительна, вот я и попал в эту ситуацию. Администрация не продлевает договор аренды, а я вложил туда уже 10 миллионов рублей. В позапрошлом году на ремонт потратили 5 млн рублей. Это нечестно", – рассказал Аль-Касем Тамим.
Предприниматель отметил, что не знает, почему комитет только сейчас озаботился судьбой здания – спустя 10 лет после покупки. Однако сейчас Аль-Касем Тамим продолжает добиваться сохранения кафе и надеется, что это удастся сделать.
Как идет суд?
Судя по информации на сайте Арбитражного суда Алтайского края, в мае 2022 года комитет по строительству, архитектуре и развитию Барнаула подал иск к Аль-Касем Тамиму с требованием снести здание, так как оно является незаконной постройкой.
Предприниматель подал встречный иск к комитету о признании себя добросовестным покупателем здания. Третьей стороной выступила и горадминистрация, которая также потребовала снести объект. В итоге суд все же обязал Аль-Касем Тамима демонтировать строение.
Предприниматель с решением не согласился и подал апелляцию в Седьмой арбитражный апелляционный суд. Он настаивал, что право собственности Любови Тумайкиной, у которой Аль-Касем Тамим приобрел объект, было официально зарегистрировано.
Бизнесмен указал на то, что на договоре аренды земельного участка есть печати районной администрации и подпись главы районной администрации, а также что власти без видимой причины бездействовали восемь лет с даты первоначальной государственной регистрации права собственности на объект и так далее.
Апелляционный суд жалобу Аль-Касем Тамима не удовлетворил, сославшись на то, что здание было построено незаконно на участке для инженерно-технических объектов и благоустройства, а администрация Индустриального района Барнаула не была уполномочена выдавать разрешение на строительство и ввод объекта в эксплуатацию.
В ответе Апелляционного суда от 29 ноября 2023 года (именно тогда прошло последнее заседание по делу) также говорится, что Тумайкина не могла претендовать на заключение договора аренды земельного участка как правообладатель объекта, потому что здание не было поставлено на кадастровый учет и права на объект не были зарегистрированы.
Кроме того, администрация района предоставляла участок для временной установки павильона-кафе, который истек в 2013 году.
"В настоящее время часть муниципального земельного участка используется ответчиком без правовых оснований. Возведение спорного нежилого здания противоречит разрешенному использованию земельного участка, которое предусматривает размещение только временных объектов. Целевое назначение земельного участка по договору аренды запрещает возведение капитального здания кафе. Спорный объект капитального строительства не соответствует ни виду разрешенного использования земельного участка, ни ПЗЗ (правилам землепользования и застройки. – Прим. ред.). Участок для размещения кафе был предоставлен по договору аренды без права капитального строительства", – посчитал суд.
Также суд апелляционной инстанции отмечает, что бизнесмен при покупке объекта "не проявил разумную и достаточную степень заботливости и осмотрительности, поскольку не запросил документы о регистрации права собственности на спорный объект, которые бы позволили полагать, что регистрация права произведена при надлежащей правовой экспертизе документации регистрирующим органом", написано в определении суда.
И то, что Аль-Касем Тамим приобрел участок у третьих лиц без подтверждающих легальность постройки документов, не снимает с него ответственности и не избавляет от правовых последствий как собственника нелегального строения, написано в постановлении суда.
Однако предприниматель снова не согласился с решением, и поэтому процесс продолжился дальше.
Отметим, что Аль-Касем Тамим приобрел здание в 2014 году у Любови Тумайкиной, открывшей в нем летнее кафе. В 2004 году администрация Индустриального района заключила с бизнесвумен договор аренды земельного участка, который сейчас признается судом недействительным.
08:31:37 30-01-2024
Француз этот на учёте в военкомате стоит?
08:40:18 30-01-2024
У администрации тут ларьки всегда стояли у неё сейчас а ля девяностые начались везде свои коробки с дверями ставят , а Дубай со своей тошниловкой мешается.
09:29:05 30-01-2024
Еще один попался на развод жуликов от администрации...
09:41:41 30-01-2024
Откуда он приехал? Что мешает ему на родине вести бизнес? Давай, досвиданья!
10:29:05 30-01-2024
Гость (09:41:41 30-01-2024) Откуда он приехал? Что мешает ему на родине вести бизнес? Да... Были раньше столовки и кафе, до Дубаев и "узбечек". И эта пища была непригодна для употребления. Как только общепит попадает к русским - пиши пропало.
11:52:29 30-01-2024
Гость (10:29:05 30-01-2024) Были раньше столовки и кафе, до Дубаев и "узбечек". И эта п... В тошниловках ближнего зарубежья антисанитария и отрава
11:54:36 30-01-2024
Гость (10:29:05 30-01-2024) Были раньше столовки и кафе, до Дубаев и "узбечек". И эта п... На старом базаре был киоск-чебуречная. Знакомая там работала-у бомжей покупали собачатину и кошатину.
22:06:18 30-01-2024
Гость (11:54:36 30-01-2024) На старом базаре был киоск-чебуречная. Знакомая там работала... Но чебуреки там были самые вкусные в городе, так что сдается мне, что ты врешь! И вряд ли ты узбек, там узбечки работали, хорошие женщины.
14:39:50 30-01-2024
Гость (09:41:41 30-01-2024) Откуда он приехал? Что мешает ему на родине вести бизнес? Да... Вот тебя и нужно денацифицировать
09:50:57 30-01-2024
Ну снесут и снесут, что такого? Исторической ценности знание не представляет. Это вам не Сталинская многоэтажка все-таки.
12:19:54 30-01-2024
Гость (09:50:57 30-01-2024) Ну снесут и снесут, что такого? Исторической ценности знание... Ваш дом сейчас по документам признают неправомерно построенным, и будете вы бегать по судам. Ваш дом не представляет исторической ценности.
16:29:40 30-01-2024
Гость (12:19:54 30-01-2024) Ваш дом сейчас по документам признают неправомерно построенн... С чего ты так решил? мой дом как раз представляет.
11:38:50 30-01-2024
Единственная нормальная шавуха в том месте. Вообще очень странно, администрация дала разрешение, потом признала незаконным. Может для начала администрацию потрясти на предмет того, как Тумайкина получила от администрации разрешение? А потом Тумайкину привлечь за аферу с продажей и возможной коррупцией при получении разрешения. А потом уже Дубай трогать.
12:17:41 30-01-2024
А у меня вопрос такого плана, Платил ли он все эти годы налог на имущество в отношении данного здания? Если платил то о какой не постановке на кадастровый учет идет разговор? Договор купли-продажи регистрировался в гос учереждении. почему в данной ситуации привлекают добросовестного приобретателя?
12:19:25 30-01-2024
Давно пора. Антисанитария в нём, что внутри, что с наружи. Будем благодарны!
16:32:25 30-01-2024
Гость (09:50:57 30-01-2024) Ну снесут и снесут, что такого? Исторической ценности знание... ...а,ничего, что из Панфиловцев сделали тупик,раньше,ещё в СССР был выезд на П.Т.
00:22:09 31-01-2024
Дорогу наверное хотят расширить. Если они это делают для расширения проезжей части, то делают всё правильно! Насколько я помню на Павловском тракте собираются построить трамвайную линию от ул. Звёздной до ул. Сов. Армии