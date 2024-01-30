Суд между владельцем кафе "Дубай" и властями города тянется с мая 2022 года

30 января 2024, 08:15, Антон Дегтярев

Кафе быстрого питания "Дубай" на Павловском тракте в Барнауле / Фото: amic.ru

На дверях кафе быстрого питания "Дубай" на Павловском тракте, 138/1, в Барнауле появилось уведомление о том, что 1 февраля 2024 года оно переезжает в соседнее здание. Однако в заведении корреспонденту amic.ru ответили, что решение отсрочено и объявление просто не успели снять. Пока что владелец здания все еще пытается добиться отмены решения суда, который требует демонтировать объект. Amic.ru разобрался, исчезнет ли кафе в ближайшее время.

"Точного решения еще не принято"

28 января журналист amic.ru увидел на дверях кафе "Дубай" на Павловском тракте, 138/1, объявление, которое гласило, что заведение переезжает в соседнее помещение, а именно – на Павловский тракт, 142а, находящееся на расстоянии 30 метров на восток (там располагается "Люля-Лаваш № 1"). Однако в самом кафе кассир отметила, что им уже сказали, что решение по переезду откладывается, а объявление просто забыли снять. По телефону, указанному на сайте сети "Дубай", сообщили, что решение о сносе сейчас отменено.

Владелец сети "Дубай" Аль-Касем Тамим рассказал amic.ru, что пока еще неизвестно, снесут кафе или нет.

"Ситуация еще не закончена, поэтому сказать сложно. Точного решения не принято. Может, помещение кому-то понадобилось. Мы покупали его нормально, заключили договор аренды с администрацией, от меня никаких хитростей не было. Я ходил в администрацию, спрашивал – сказали, что все нормально. На следующий год оказалось, что женщина, у которой я его купил, сделала поддельный договор, моя покупка недействительна, вот я и попал в эту ситуацию. Администрация не продлевает договор аренды, а я вложил туда уже 10 миллионов рублей. В позапрошлом году на ремонт потратили 5 млн рублей. Это нечестно", – рассказал Аль-Касем Тамим.

Предприниматель отметил, что не знает, почему комитет только сейчас озаботился судьбой здания – спустя 10 лет после покупки. Однако сейчас Аль-Касем Тамим продолжает добиваться сохранения кафе и надеется, что это удастся сделать.

Объявление о сносе кафе "Дубаи"/ Фото: amic.ru

Как идет суд?

Судя по информации на сайте Арбитражного суда Алтайского края, в мае 2022 года комитет по строительству, архитектуре и развитию Барнаула подал иск к Аль-Касем Тамиму с требованием снести здание, так как оно является незаконной постройкой.

Предприниматель подал встречный иск к комитету о признании себя добросовестным покупателем здания. Третьей стороной выступила и горадминистрация, которая также потребовала снести объект. В итоге суд все же обязал Аль-Касем Тамима демонтировать строение.

Предприниматель с решением не согласился и подал апелляцию в Седьмой арбитражный апелляционный суд. Он настаивал, что право собственности Любови Тумайкиной, у которой Аль-Касем Тамим приобрел объект, было официально зарегистрировано.

Бизнесмен указал на то, что на договоре аренды земельного участка есть печати районной администрации и подпись главы районной администрации, а также что власти без видимой причины бездействовали восемь лет с даты первоначальной государственной регистрации права собственности на объект и так далее.

Апелляционный суд жалобу Аль-Касем Тамима не удовлетворил, сославшись на то, что здание было построено незаконно на участке для инженерно-технических объектов и благоустройства, а администрация Индустриального района Барнаула не была уполномочена выдавать разрешение на строительство и ввод объекта в эксплуатацию.

В ответе Апелляционного суда от 29 ноября 2023 года (именно тогда прошло последнее заседание по делу) также говорится, что Тумайкина не могла претендовать на заключение договора аренды земельного участка как правообладатель объекта, потому что здание не было поставлено на кадастровый учет и права на объект не были зарегистрированы.

Кроме того, администрация района предоставляла участок для временной установки павильона-кафе, который истек в 2013 году.

"В настоящее время часть муниципального земельного участка используется ответчиком без правовых оснований. Возведение спорного нежилого здания противоречит разрешенному использованию земельного участка, которое предусматривает размещение только временных объектов. Целевое назначение земельного участка по договору аренды запрещает возведение капитального здания кафе. Спорный объект капитального строительства не соответствует ни виду разрешенного использования земельного участка, ни ПЗЗ (правилам землепользования и застройки. – Прим. ред.). Участок для размещения кафе был предоставлен по договору аренды без права капитального строительства", – посчитал суд.

Также суд апелляционной инстанции отмечает, что бизнесмен при покупке объекта "не проявил разумную и достаточную степень заботливости и осмотрительности, поскольку не запросил документы о регистрации права собственности на спорный объект, которые бы позволили полагать, что регистрация права произведена при надлежащей правовой экспертизе документации регистрирующим органом", написано в определении суда.

И то, что Аль-Касем Тамим приобрел участок у третьих лиц без подтверждающих легальность постройки документов, не снимает с него ответственности и не избавляет от правовых последствий как собственника нелегального строения, написано в постановлении суда.

Однако предприниматель снова не согласился с решением, и поэтому процесс продолжился дальше.

Отметим, что Аль-Касем Тамим приобрел здание в 2014 году у Любови Тумайкиной, открывшей в нем летнее кафе. В 2004 году администрация Индустриального района заключила с бизнесвумен договор аренды земельного участка, который сейчас признается судом недействительным.