Как алтайские осужденные вяжут одежду для детей, рожденных раньше срока
Одежду поставляют в краевые медицинские учреждения края
19 сентября 2023, 08:50, ИА Амител
Заключенные исправительного учреждения № 3 в Алтайском крае стали шить одежду для недоношенных детей региона. Проект "Дарю тепло" реализуют совместно с барнаульским клубом вязальщиц "28 петель", пишет пресс-служба УФСИН по региону.
К проекту "Дарю тепло" осужденные мужчины присоединились впервые. Как отметила координатор клуба вязальщиц "28 петель" Наталья Розенгрин, в вязании они ничуть не уступают женщинам.
"Неоднократно приезжала с мастер-классами в женские колонии. Там количество вяжущих осужденных, конечно, больше, но в мужской я столкнулась с таким мастерством вязальщиков! Прям сходу связать носок – меня это удивило. И я увидела большую заинтересованность в них", – приводит ведомство слова Натальи Розенгрин.
В 2023 году участие в проекте "Дарю тепло" принимают осужденные женщины в ИК-6 и УКП при ЛИУ-8. Вяжут для детей исключительно из натуральной шерсти. Пряжу предоставила Алтайская региональная общественная организация "Рубикон", а Общественный совет при УФСИН приобрел спицы для вязания.
"У нас отбывают наказание неоднократно судимые осужденные, в большинстве случаев социальные связи у них потеряны. Надеюсь, участие в этом проекте напомнит им о семейных ценностях. Пусть они сделают добро, хоть и не своим, но детям", – добавил заместитель начальника ИК-3 УФСИН России по Алтайскому краю подполковник внутренней службы Александр Пензин.
Носки и другую одежду передадут в краевые детские центры уже в ноябре.
09:00:22 19-09-2023
Не хотелось бы что бы руки замараные кровью прикасались к одежде младенца. Пусть шьют что угодно. Но ни детям.
12:17:16 19-09-2023
Гость (09:00:22 19-09-2023) Не хотелось бы что бы руки замараные кровью прикасались к од... Всё так, как мы к этому относимся. Даже оступившимся людям надо давать шанс и возможность делать добро. А вещи перед тем, как попасть к детям, проходят специальную обработку. И в реанимации мамам вряд ли важно, кто связал носочки ее цепляющемуся за жизнь ребенку. Важно, что они есть. И вообще интересно, сколько вещей для таких деток связали вы? Или, может, что-то другое доброе сделали?