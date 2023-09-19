Одежду поставляют в краевые медицинские учреждения края

19 сентября 2023, 08:50, ИА Амител









































































Как шьют одежду для недоношенных детей в алтайской колонии

Заключенные исправительного учреждения № 3 в Алтайском крае стали шить одежду для недоношенных детей региона. Проект "Дарю тепло" реализуют совместно с барнаульским клубом вязальщиц "28 петель", пишет пресс-служба УФСИН по региону.

К проекту "Дарю тепло" осужденные мужчины присоединились впервые. Как отметила координатор клуба вязальщиц "28 петель" Наталья Розенгрин, в вязании они ничуть не уступают женщинам.

"Неоднократно приезжала с мастер-классами в женские колонии. Там количество вяжущих осужденных, конечно, больше, но в мужской я столкнулась с таким мастерством вязальщиков! Прям сходу связать носок – меня это удивило. И я увидела большую заинтересованность в них", – приводит ведомство слова Натальи Розенгрин.

В 2023 году участие в проекте "Дарю тепло" принимают осужденные женщины в ИК-6 и УКП при ЛИУ-8. Вяжут для детей исключительно из натуральной шерсти. Пряжу предоставила Алтайская региональная общественная организация "Рубикон", а Общественный совет при УФСИН приобрел спицы для вязания.

"У нас отбывают наказание неоднократно судимые осужденные, в большинстве случаев социальные связи у них потеряны. Надеюсь, участие в этом проекте напомнит им о семейных ценностях. Пусть они сделают добро, хоть и не своим, но детям", – добавил заместитель начальника ИК-3 УФСИН России по Алтайскому краю подполковник внутренней службы Александр Пензин.

Носки и другую одежду передадут в краевые детские центры уже в ноябре.