Как алтайские солдаты освобождали Сталинград и почему их боялся даже Гитлер

Обсуждаем Великую Отечественную войну в специальном выпуске подкаста "Столица мира"

08 мая 2023, 07:15, Вячеслав Кондаков

Друзья, привет! Вы слушаете специальный выпуск подкаста "Столица мира", который мы посвящаем одному из самых главных праздников в нашей стране – Дню Победы. В одном из предыдущих выпусков нашего подкаста мы говорили о развитии промышленности в Барнауле и рассказывали о том, как на Алтай в годы войны эвакуировали десятки заводов и предприятий. В этом же выпуске мы поговорим о том, какой вклад внесли алтайские солдаты в Победу над фашистской Германией. Наши дивизии не только освобождали Сталинград и Москву, но и многие города Европы, включая Прагу. Кстати, сибирские солдаты считались непобедимыми и их лично боялся даже Адольф Гитлер.

У микрофона:

Вячеслав Кондаков (журналист amic.ru)

Александр Богуцкий (начальник научно-исследовательского и редакционно-издательского отдела Барнаульского юридического института МВД РФ, кандидат исторических наук)

Мы обсудили:

01:13 История о том, как Александр Богуцкий стал изучать историю Великой Отечественной и написал об этом книгу.

07:24 Как жители Алтайского края встретили новость о начале войны. По всему краю проходили митинги, на которых призывали дать немедленно отпор Германии. Добровольцев из края, готовых вступить в ряды Красной армии, было много.

09:11 Почему жители края ещё за полгода верили, что нашу страну ждёт война. Всё из-за погоды: было северное сияние, а в январе 1941 года началась оттепель.

10:30 Уже 28 июня 1941 года на территории края сумели укомплектовать две дивизии – это несколько десятков тысяч солдат.

12:20 Почему благодаря войне Барнаул стал стремительно развиваться, а население города выросло всего за десять лет в два раза.

13:50 Военкоматы края не справлялись с количеством добровольцев. И вот почему. Почти все районы Алтайского края готовили солдат к войне.

14:45 Война – это страшно. Какая мотивация была у солдат идти на фронт?

16:00 Из 2,5 миллиона жителей Алтайского края на фронт ушло за четыре года более 600 тысяч человек. Эта цифра реальная?

22:00 Кто имел бронь и почему на фронт забирали далеко не всех. Например, работники заводов и колхозов, чтобы уйти воевать, должны были найти себе замену.

23:30 В каких сражениях участвовали алтайские дивизии. Наши солдаты, которых называли богатырями, спасли Москву и Сталинград. Рассказываем, как это было.

25:00 Сибирских солдат боялся даже Адольф Гитлер!

27:00 Рассказываем о битве за Сталинград. 80% наших солдат, участвовавших в боях, погибли.

31:00 Как предательство генерала Власова стало болезненной темой для советской армии.

32:00 Какие заграничные города освободили от фашистского режима алтайские дивизии и почему не воевали в Берлине.

34:50 В каких родах войск в основном служили солдаты из Алтайского края. Была, кстати, даже лыжная бригада. Да-да, даже такая!

37:20 Почему на войне погиб почти каждый второй мобилизованный солдат из Алтайского края. Рассказываем, почему в первый год погибло так много человек. Во время боя могли погибнуть десятки тысяч человек.

40:00 Почему потери армии СССР в несколько раз больше, чем немецкой.

43:00 Как отметили Победу в Алтайском крае. 9 Мая праздновали все жители региона. Главный митинг прошёл на площади Свободы. Там танцевали даже сотрудники милиции.

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