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Как Автоцентр АНТ представил новый Chery Arrizo 8. Фоторепортаж

Презентация с видом на реку Обь прошла в шатре "Монблан"

14 июля 2023, 09:05, ИА Амител LjN8JykxY

Торжественная презентация седана D-класса Arrizo* 8 от Chery* прошла в Барнауле 13 июля. Светское мероприятие Автоцентра АНТ состоялось в шатре "Монблан". Живая музыка, изысканный фуршет, спортивные развлечения, подарки и шикарный автомобиль. Эффектный, стильный, мощный – он восхитил даже самых искушенных автолюбителей города.

Как это было – смотрите в нашем фоторепортаже.

* Arrizo 8 ("Арризо 8"); Chery ("Чери").

ООО АНТ 2000​

Транспорт

Комментарии 8

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Гость

09:25:24 14-07-2023

Судя по присутствующим возникает вопрос, они хотя бы тысяч 50 в руках держали, чтоб идти на презентацию машины от 3 млн?

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Гость

09:48:47 14-07-2023

Гость (09:25:24 14-07-2023) Судя по присутствующим возникает вопрос, они хотя бы тысяч 5... Скорей всего там фуршет нахаляву.

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Гость

12:24:30 14-07-2023

Гость (09:48:47 14-07-2023) Скорей всего там фуршет нахаляву.... фуршеты всегда нахаляву)

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Гость

13:07:42 14-07-2023

Гость (12:24:30 14-07-2023) фуршеты всегда нахаляву)... А Вы завсегдатай фуршетов?)

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Гость

09:43:18 14-07-2023

Вот так незаметно мы пришли к тому, что Китаец за 3,5 это хороший вариант

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Гость

10:15:41 14-07-2023

Гость (09:43:18 14-07-2023) Вот так незаметно мы пришли к тому, что Китаец за 3,5 это х... ну оооочень!!! незаметно. прям глазами моргнули. сколько нам вкручивали ЭТО!!! и вот ОНО у нас есть...

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Гость

11:56:13 14-07-2023

очередной переднеприводный планшет на колёсах с сенсорными кнопками тупящими на холоде за 3.5 млн

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Гость

11:59:10 15-07-2023

Четыре выхлопных трубы, из которых только одна не фальшивая? Зачем покупать подделку под дорогие вещи? Купи по карману попроще и езди достойно.

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