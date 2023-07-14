Как Автоцентр АНТ представил новый Chery Arrizo 8. Фоторепортаж

Презентация с видом на реку Обь прошла в шатре "Монблан"

14 июля 2023, 09:05, ИА Амител LjN8JykxY

























































































































































































































































































































Презентация седана Chery Arrizo 8 в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина /amic.ru

Торжественная презентация седана D-класса Arrizo* 8 от Chery* прошла в Барнауле 13 июля. Светское мероприятие Автоцентра АНТ состоялось в шатре "Монблан". Живая музыка, изысканный фуршет, спортивные развлечения, подарки и шикарный автомобиль. Эффектный, стильный, мощный – он восхитил даже самых искушенных автолюбителей города.

Как это было – смотрите в нашем фоторепортаже.

* Arrizo 8 ("Арризо 8"); Chery ("Чери").

ООО АНТ 2000​

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